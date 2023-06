HKG kritisiert zweifelhafte Potenzialanalyse der Regierungskommission

Bundesgesundheitsminister beschwöre populistische und unredliche Qualitätsdiskussion herauf (Hessische Krankenhausgesellschaft).

Kurz vor dem nächsten Treffen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform beschwört Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die von ihm eingesetzte Regierungskommission den nächsten Konflikt herauf. Mit einer zweifelhaften Potenzialanalyse zur Verbesserung von Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung

beenden sie die bislang noch vergleichsweise sachlich geführte Qualitätsdiskussion und stellen nicht nur Krankenhäuser undifferenziert an den Pranger, sondern gleichzeitig auch

die planenden Bundesländer. Sie erwecken hiermit den Eindruck, dass eine Vielzahl an

Patientinnen und Patienten wegen Qualitätsmängeln im Krankenhaus versterben. Diese Art

der Qualitätsdiskussion ist bestenfalls als populistisch zu bezeichnen, die Verantwortlichen

der Krankenhäuser und ihre Mitarbeitenden empfinden sie als unredlich und weisen die

unhaltbaren Vorwürfe vehement zurück.

Die aus der Datenanalyse gezogenen Schlüsse basieren nicht nur auf wissenschaftlich

angreifbaren Grundannahmen, sie verkennen auch die bislang geltenden Vorgaben.

Krankenhäuser sind zur Erstellung von Qualitätsberichten verpflichtet. Strukturprüfungen

werden durch den Medizinischen Dienst durchgeführt und führen bei Nichtbestehen zu

einem Leistungsverbot. Es gibt externe Qualitätssicherung und Qualitätsindikatoren des

IQTIG sowie Zertifizierungen. Durch die jüngste Stellungnahme der Regierungskommission

wird die aktuelle Debatte über die Zukunft des Gesundheitswesens auf falsche Bahnen

gelenkt und zusätzlich eine nicht gerechtfertigte Verunsicherung der Bevölkerung in das

Gesundheitssystem hervorgerufen. In der Stellungnahme heißt es unter anderem, dass in

vielen Krankenhäusern bundesweit die Behandlungsqualität nicht den höchsten Standards

entspreche. Nur eine zunehmende Spezialisierung und Konzentration in der

Gesundheitsversorgung könne „erhebliche Potenziale zur Verbesserung der

Behandlungsergebnisse und -qualität bieten“.

Prof. Dr. Steffen Gramminger, Geschäftsführender Direktor der HKG, sagt: „Die

Schlussfolgerungen der Regierungskommission entbehren jeder wissenschaftlichen

Grundlage, denn: Zum einen beruhen die Daten der Kommission auf einer völlig veralteten

Studie – der sog. QUASCH-Studie, der Daten aus den Jahren vor 2017 zugrunde liegen. In

der Zwischenzeit hat sich gerade in Hessen einiges getan. Irreführend sind zum anderen vor

allem die beispielhaften Ausführungen zur Schlaganfallversorgung – ein

Versorgungsbereich, der umfassend durch eigens beauftragte Qualitätsstellen

dokumentiert, ausgewertet und beurteilt wird. So zeigt eine Analyse der

Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen (LAGQH) aus dem Jahr 2022, dass in

Bezug auf die Behandlung von Schlaganfallpatienten in Hessen 95 Prozent der Fälle in

Kliniken mit Stroke Unit behandelt werden. Eine Verbesserung dieses in Hessen gegebenen

Standards ist kaum möglich. Hessen verfügt über eine sehr gute flächendeckende,

qualifizierte Versorgung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten, aber auch und gerade

in Bezug auf onkologisch behandelte Patientinnen und Patienten.“

In Hessen existieren bereits qualitätsorientierte Fachkonzepte, wie das Hessische

Onkologiekonzept, welche sicherstellen, dass die Patientinnen und Patienten in

qualifizierten stationären Einrichtungen behandelt werden. Diese Fachkonzepte erfahren

eine regelmäßige Anpassung. In die Erstellung und Überarbeitung der Fachkonzepte sind

neben dem Land Hessen und den Kostenträgern sektorenübergreifend Leistungserbringer

involviert, sodass sie nicht nur konsensbasiert auf höchsten Qualitätsstandards beruhen,

sondern aktuell auch der ambulante Versorgungsbereich darin Berücksichtigung findet, um

