Krankenhausplanung muss Versorgungsqualität und flächendeckende Versorgung im Blick behalten

Die Krankenhausplanung müsse sich nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort richten (BDPK).

Ziele der Krankenhausplanung müssten eine hohe Versorgungsqualität, ein effizienter Einsatz finanzieller Mittel sowie eine flächendeckende Versorgung auch auf dem Land sein. So der Appell von VPKA-Vorstandsvorsitzender Markus Stark an die 16-köpfige Expertenkommission

des Deutschen Bundestages, die Empfehlungen für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausstruktur und -versorgung erarbeiten soll.

Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V. (VPKA) verfolgt die

Arbeit der Anfang Mai 2022 von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

einberufenen Expertenkommission aufmerksam und kritisch. In der

Pressemitteilung vom 18. Juli 2022 rät der 1. Vorsitzende des VPKA, Markus

Stark, zu äußerst umsichtigem Vorgehen.

„Im Fokus stehen die zielgenaue Steigerung der Versorgungsqualität, die

Entwicklung einer dauerhaft tragfähigen Investitionsfinanzierung im

Krankenhausbereich, die Weiterentwicklung der ambulanten Bedarfsplanung und der

stationären Krankenhausplanung zu einer sektorenübergreifenden

Versorgungsplanung sowie die Berücksichtigung des Ambulantisierungspotenzials

bisher unnötig stationär erbrachter Leistungen bei der Krankenhausplanung“,

erklärt VPKA-Vorstandsvorsitzender Markus Stark.

Bei alledem gelte es, Aspekte wie Erreichbarkeit und demographische Entwicklung

zu berücksichtigen. Ein zentraler Punkt sei auch die Weiterentwicklung der

Krankenhausfinanzierung. „Hier ist ein nach Versorgungsstufen differenziertes

System erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen für Primär-, Grund-, Regel-,

Maximalversorgung sowie Uniklinika im Gespräch. In diesem Zusammenhang werden

auch die immer wieder laut werdenden Forderungen nach einer starken Reduzierung

und Zentralisierung von Krankenhäusern diskutiert. Damit soll die

Versorgungsqualität verbessert und zugleich eine Verteilung der knappen

Personalressourcen auf wenige größere Kliniken ermöglicht werden.“

Der VPKA e. V. in Bayern unterstütze die vom Bund gestellte Forderung nach

einer Spezialisierung der Kliniken. Anders als in anderen Bundesländern sei

diese in Bayern aber ohnehin bereits gegeben. „Mehr als 50 Prozent der Kliniken

in Bayern sind Fachkrankenhäuser mit einem hohen Grad an Spezialisierung. Sie

bieten medizinische Leistungen von höchster Qualität an. Dies sind aber nicht

zwingend immer die größten Einrichtungen“, stellt er klar. Die Größe lasse

keine Aussage darüber zu, wie hoch Spezialisierung und Qualität sind.

„Spezialisierung und ein hohes Leistungslevel können genauso gut in kleineren

Häusern stattfinden. Im Umkehrschluss machen eine Uniklinik oder ein

Maximalversorger nicht zwingend ein gutes Krankenhaus aus.“ Die

Krankenhausplanung dürfe keinesfalls zulasten der Fachkliniken gehen. „Das wäre

fatal und würde ein Loch in die bayerische Versorgungslandschaft reißen.“ Ein

sinnvoller Ansatz sei beispielsweise die Etablierung einer neuen

Versorgungsstufe unterhalb der Grundversorger. „Also eine ambulante Klinik, die

als erster Anlaufpunkt für die Bevölkerung dient – und das alles unter Wegfall

der Sektorengrenzen und im Rahmen und Volumen der alten Budgets.“

Die Krankenhausplanung müsse sich nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort

richten. „Die Kliniksituation in Metropolregionen wie München stellt sich

vollkommen anders dar als in ländlichen Gebieten. Eine Schließung vieler

kleinerer Krankenhäuser und Fachkliniken würde hier zu einer Unterversorgung,

auch in Sachen stationärer Notfallversorgung, zum Verlust von Arbeitsplätzen

sowie zu langen Anfahrtswegen zur nächsten Klinik führen. Ziel muss aber die

Sicherung einer verlässlichen, wohnortnahen und zugleich hochwertigen

Gesundheitsversorgung sein.“

Grundsätzlich begrüße der VPKA e.V. in Bayern die Bemühungen der

Bundesregierung um eine zielgerichtete zukunftsfähige Krankenhausplanung. „Die

Tatsache, dass sich nach mehr als zwei Pandemiejahren viele Kliniken in

existenzieller finanzieller Notlage befinden, ist besorgniserregend und

erfordert dringend Handeln des Gesetzgebers“, so der Vorstandsvorsitzende.

Quelle: BDPK, 18.07.2022