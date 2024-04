Krankenhausreform muss Versorgung in Zeiten des Fachkräftemangels sichern

Krankenhausreform: Hamburger Krankenhäuser fordern kurzfristige Maßnahmen und grundlegende Weichenstellungen (Hamburgische Krankenhausgesellschaft).

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft (HKG) fordert anlässlich ihres Hamburger Krankenhaustages, die Krankenhausfinanzierung schnell und verlässlich zu sichern. Es besteht sowohl dringender kurzfristiger Handlungsbedarf als auch grundsätzlicher Reformbedarf des

Finanzierungssystems. Zwei Pandemiejahre lassen die Krankenhäuser wirtschaftlich und personell ausgeblutet zurück. Hinzu kommen die dramatischen Kostensteigerungen der

letzten Monate, die Krankenhäuser - anders als andere Branchen - nicht über

Preisanpassungen weitergeben können. Es bedarf als Sofortmaßnahme

schnellstmöglich eines gesetzlichen Zuschlags zum Inflationsausgleich, um die

wirtschaftliche Schieflage der Krankenhäuser nicht vollständig zum Kippen zu

bringen.

Mit der im Koalitionsvertrag angekündigten Krankenhausreform sollen

mittelfristig grundlegende Änderungen des Finanzierungssystems vorgenommen

werden. Aus Sicht der Krankenhäuser müssen dabei in erster Linie Lösungen für

die großen Kostenblöcke Personal und Investitionen gefunden werden. Die

Unterfinanzierung dieser Bereiche hat in der Vergangenheit maßgeblich den

heutigen Fachkräftemangel mit verursacht. Ein abgesicherter Budgetanteil für

Vorhaltekosten könnte wirtschaftlichen Druck insbesondere von den

Personalkosten nehmen. Die leistungsabhängige Vergütung sollte weiterhin

anteilig über DRG erfolgen. Zudem muss ein ernsthafter Bürokratieabbau in einer

Reform zwingend mitgedacht werden, um das Personal zu entlasten.

Eine Krankenhausreform wird auch nur dann erfolgreich sein, wenn eine Lösung

für eine gesicherte Investitionsfinanzierung in betriebswirtschaftlich

erforderlicher Höhe gefunden wird. Die Investitionslücke – in Hamburg 65 Mio. €

pro Jahr - trägt zur wirtschaftlichen Misere der Krankenhäuser durch

Querfinanzierung von Eigenbeteiligungen und nicht geförderten

Investitionsmaßnahmen bei.

Die Ausgangslage für die angestrebte Krankenhausreform ist denkbar schlecht.

Sie trifft auf personell und wirtschaftlich geschwächte Krankenhäuser, die

durch den unzureichenden Rettungsschirm nach mehr als zwei Jahren Pandemie

schlechter dastehen als 2019. Hier sind noch dringend Korrekturen erforderlich:

der 2%-ige Selbstbehalt der Ganzjahreserlösausgleiche 2021 und 2022, den

derzeit die Krankenhäuser tragen, muss gestrichen werden! Der

Versorgungszuschlag sollte über den 30. Juni 2022 hinaus weitergelten, da er

zielgerichtet den Krankenhäusern zukommt, die COVID-19-Patientinnen und

-Patienten behandeln und dadurch einen höheren Aufwand haben. Auch muss zeitnah

über Maßnahmen für einen möglichen Corona-Herbst nachgedacht werden, damit die

Krankenhäuser wissen, worauf sie sich einstellen können.

Die Inflation verstärkt massiv den wirtschaftlichen Druck auf die

Krankenhäuser. Die Preissteigerungen der vergangenen Monate für Energie,

Lebensmittel, Medikamente, IT-Produkte, Dienstleistungen und Medizinprodukte

u.v.m. können im Finanzierungssystem der Krankenhäuser unterjährig nicht

abgebildet, die Preise nicht erhöht werden. Daher ist kurzfristig ein

Inflationszuschlag erforderlich, um den Krankenhäusern durch das Jahr 2022 zu

helfen.

In der Pandemie ist deutlich geworden, dass die Leistungsfähigkeit der

Krankenhäuser durch die Personalausstattung begrenzt wird. Der Fachkräftemangel

ist in der Pandemie weiter gestiegen. Dieser betrifft längst nicht nur die

Pflege, sondern mit zunehmender Tendenz auch die Ärzte, therapeutische Berufe,

Hebammen und weitere Gesundheitsberufe. Daher müssen bei einer Reform alle

Berufe im Krankenhaus in den Fokus genommen werden. „Dem Fachkräftemangel kann

langfristig nur entgegengewirkt werden, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen und

ausreichend Personal vorhanden ist. Voraussetzung hierfür ist eine

Finanzierungssicherheit für dieses Personal“, so Joachim Gemmel. „Beim

Pflegebudget gab es die politische Zusage für eine vollständige Finanzierung

der Pflege am Bett, doch wir erleben in den Budgetverhandlungen etwas völlig

anderes. Außerdem müssen wir durch die schleppenden Verhandlungen die Kosten

für die Pflege über Jahre hinweg teilweise vorfinanzieren. Daher setzen wir uns

für einfachere und berufsgruppenübergreifende Regelungen ein, die weniger

Abgrenzungsfragen und Streit verursachen.“ Das Pflegebudget könne daher nur ein

Instrument des Übergangs zu einer neuen Finanzierungsform des Personals sein,

so Gemmel weiter.

Für die Betriebsbereitschaft und Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses ist

eine Mindestausstattung von Personal aller Berufsgruppen Voraussetzung. Für die

Pflege wird diese Mindestbesetzung den Krankenhäusern seit Jahren durch die

Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) vorgeschrieben. Die Hamburgische

Krankenhausgesellschaft schlägt vor, dass die Kosten für das betriebsnotwendige

Personal aller Berufsgruppen einschließlich der Pflege sowie weitere Fixkosten

als Vorhaltekosten zu betrachten seien. Diese sollten zukünftig durch ein

garantiertes Grundbudget finanziert werden. Der leistungsbezogene

Finanzierungsanteil wäre weiterhin durch eine anteilige DRG zu vergüten.

Eine regelhafte Anpassung des Personalkostenblocks im Zeitverlauf an die

aktuelle Tarifentwicklung müsse gewährleistet sein.

Ein erster Einstieg in eine solche Vorhaltefinanzierung wurde bereits mit den

Pauschalen für die Notfallversorgung gemacht. Diese sind mit der Anerkennung

der Notfallstufen des G-BA beim jeweiligen Krankenhaus verknüpft und sollen dem

hohen Anteil an Vorhaltekosten in den Notaufnahmen unterstützend Rechnung

tragen. „Daran kann man anknüpfen“, so Gemmel, „wenn man Vergütung an

Strukturen koppeln möchte.“. Auch krankenhausplanerische Tatbestände könnten

als Voraussetzung für pauschale Finanzierungskomponenten herangezogen werden.

Eine Krankenhausreform ist eine große Chance für einen ernsthaften

Bürokratieabbau. Fast die Hälfte der Arbeitszeit verbringen Ärzte, Ärztinnen

und Pflegekräfte mit patientenfernen Tätigkeiten, viele davon nur aus Gründen

der Erlössicherung in den Abrechnungsprüfungen, Qualitätskontrollen und

Strukturprüfungen des Medizinischen Dienstes. „Eine Reform des

Finanzierungssystems bietet die einmalige Chance, einen Großteil dieser

Kontroll- und Misstrauensbürokratie über Bord zu werfen und das medizinische

und pflegerische Fachpersonal wieder für die Arbeit an den Patienten

freizubekommen, eine einfache Maßnahme gegen den Fachkräftemangel“, so Gemmel.

Auf eine tragfähige Lösung warten die Krankenhäuser seit langem in der

Investitionsfinanzierung der Länder. Jahr für Jahr verbleibt den Krankenhäusern

eine Eigenbeteiligung, in jedem Land unterschiedlich hoch, bundesweit von 3,2

Mrd. € pro Jahr, in Hamburg von 65 Mio. € pro Jahr. Dies können Krankenhäuser

nur durch Querfinanzierung aus den ohnehin schon defizitären Betriebserlösen

leisten. Ohne eine Lösung für eine verlässliche Investitionsfinanzierung in

betriebswirtschaftlich notwendiger Höhe von ca. 8 % des Umsatzes wird eine

Krankenhausreform nicht langfristig erfolgreich sein können. Möglicherweise

kann diese Lücke nur durch eine zusätzliche Finanzierungsquelle in einer

zwischen Bund und Ländern geteilten Verantwortung geschlossen werden.

Quelle: Hamburgische Krankenhausgesellschaft, 16.06.2022