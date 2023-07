Pflege ist zentrales Thema im Krankenhaus (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Zukunft der Pflege im Krankenhaus stand im Mittelpunkt der Diskussion des dritten Kongresstages. Dr. Sabine Berninger wies zu Beginn des Forums auf die extrem belastende Arbeitssituation der Pflegefachkräfte hin. Personalmangel, extreme Bürokratie und nicht hinreichende Vereinbarkeit von Familie

und Beruf bestimmten den Arbeitsalltag. Wichtig sei jetzt aber, den Blick nach vorne zu richten und zu sehen, wie die Zukunft positiv gestaltet werden kann. Die

Debatten um das Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument böten dazu eine gute

Gelegenheit, so die Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft christlicher

Schwesternverbände und Pflegeorganisationen in Deutschland (ADS) sowie des

Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK).

Arne Evers, Pflegedienstleiter, St. Josefs-Hospital in Wiesbaden, betonte, dass

für eine gute Arbeitssituation von Pflegekräften nicht nur die Politik

verantwortlich sei. Auch die Arbeitgeber seien in der Pflicht. Und hier gehe es

vor allen Dingen darum, dass durch gute Führung und Wertschätzung ein

Arbeitsumfeld geschaffen werde, das Arbeitskräfte bindet und anzieht. Die

Wertschätzung gerade durch die Pflegedienstleitung aber auch durch die

Geschäftsführung sei unabdingbare Voraussetzung. Evers forderte, dass alle

Pflegedienstleiter das Jahrzehnt der Pflege einläuten. Mit der Zukunft der

Pflege beschäftigte sich auch der zweite Programmblock, in dem es um die

Pflegeausbildung ging.

Ulrike Döring, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher

Schwesternverbände und Pflegeorganisationen in Deutschland (ADS) sowie

Präsidiumsmitglied im Deutschen Pflegerat, stellte fest, dass es 2020 endlich

gelungen sei, die generalistische Ausbildung einzuführen. Dies habe zwei

wesentliche positive Auswirkungen für Pflegekräfte. Für das Krankenhaus würden

die Menschen mit einem Blick auf alle Altersgruppen der potentiellen

Patientinnen und Patienten ausgebildet. Und zum anderen würde eine

generalistische Ausbildung den Fachkräften die Perspektive zu den

unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Berufsbildes eröffnen. Doris Rohrhirsch,

Pflegedirektorin am Klinikum Esslingen, zeigte auf, dass die Generalistik

gerade aus Krankenhaussicht dazu zwingen würde, Kooperationen mit anderen

Anbietern eizugehen, und dies für alle Bereiche des Pflegeberufes. „Wir müssen

weg vom Kannibalismus, dem Kampf um jede Pflegekraft, hin zu guten

Rahmenbedingungen, um einen gesunden Wettbewerb um die besten Pflegefachkräfte

zu initiieren“.

Der Fachkräftemangel ist ein zentrales Thema des Deutschen Krankenhaustages.

Und dieser bezieht sich auf das ärztliche wie auch das pflegerische Personal.

„Die Personalbesetzung in deutschen Krankenhäusern ist schon im Normalbetrieb

auf Kante genäht. In der jetzigen Pandemie sind Ärztinnen und Ärzte sowie

Pflegekräfte überlastet. Wir müssen nicht nur jetzt, sondern dauerhaft die

stetig zunehmende Bürokratie abbauen. Wir brauchen deutlich mehr

Medizinstudienplätze an staatlichen Universitäten in Deutschland und mehr Zeit

für eine gute Aus- und Weiterbildung“, sagte Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende

des Marburger Bundes. Dies bestätigt auch die Umfrage des Verbands der

Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK) zur Nachbesetzungsproblematik bei

ärztlichen Stellen unter 2.252 Chefärztinnen und Chefärzten, von denen 414

geantwortet haben. 40 Prozent der Kliniken konnten ärztliche Stellen nicht

besetzen. Das hatte sowohl für die Einhaltung der Arbeitszeitregelung, als auch

für die Qualität der Versorgung Folgen. Noch etwas schwieriger ist die

Situation bei privaten Trägern. Anders als vielfach kolportiert, sind nicht

wirtschaftliche Gründe, sondern vielmehr der Bewerbermangel dafür ursächlich.

Nur jede fünfte Klinik gab an, ausreichend viele Bewerber gehabt zu haben. Weit

mehr als 40 Prozent klagten über Bewerbermangel. Für VLK-Präsident Dr. Michael

Weber steht fest: „Wir müssen die Zahl der Medizinstudenten und -studentinnen

deutlich erhöhen, denn dieses Problem wird nur langfristig lösbar sein.“

„Die elektronische Patientenakte aus Sicht der Patienten“ – unter diesem Thema

veranstaltet der Bundesverband Patientenfürsprecher in Krankenhäusern (BPiK)ab

14.00 Uhr seine diesjährige Fachtagung. Für den erfolgreichen Patientendialog

ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Klinikpersonal und Patienten von

zentraler Bedeutung. Aber wie sollte ein vorbildlicher Patientendialog in

Krankenhäusern aussehen? Wie kann eine Atmosphäre im Klinikalltag geschaffen

werden, die von Verständnis für die Perspektive des kranken Menschen geprägt

ist? Die Referentinnen und Referenten tauschen sich über Bedürfnisse von

Patienten, Patientenrechte und ethische Werte im Krankenhaus aus und suchen

Lösungsansätze für eine bessere Patientenorientierung. Auch Prof. Dr. Claudia

Schmidtke, Patientenbeauftragte der Bundesregierung, wird in ihrem Grußwort die

Bedeutung der Patientenfürsprecher hervorheben. Ebenfalls Teil des Programms

ist die Verleihung des „Awards Patientendialog 2021“, der Krankenhäuser und

Gesundheitseinrichtungen auszeichnet, die die Situation und Rolle von

Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen durch Information, Mitwirkung

und Mitentscheidung entscheidend stärken und verbessern.

Der 44. Deutsche Krankenhaustag vom 15. bis 17. November 2021 stand ganz im

Zeichen des politischen Umbruchs. Unter dem Titel „Kurswechsel in der

Krankenhauspolitik?!“ widmete er sich der gesamten Bandbreite gesundheits- und

krankenhauspolitischer Themen. In zahlreichen Foren und Veranstaltungen wurden

Themen wie Qualität, Finanzierung, Pflege oder Patientenorientierung praxisnah

diskutiert. In der Auftaktveranstaltung am 15. November ging es insbesondere um

die Erwartungen an die künftige Bundesregierung und die Herausforderungen der

Krankenhäuser in den kommenden Jahren. Auch die Auswirkungen und Konsequenzen

der COVID-19-Pandemie auf Kliniken, Medizin, Pflege, Gesundheitsversorgung und

Gesundheitswirtschaft spielten eine wesentliche Rolle. Die Spitzen der

Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag (GDK) beleuchteten aktuelle Entwicklungen

zusammen mit Dr. Heiner Garg, Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend,

Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein. Der Kongress fand parallel

zur weltweit größten Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf statt.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 17.11.2021