Fachkräftemangel in der Pflege weiterhin kritisch

Krankenhausstudie zum Fachkräftemangel: Gekommen, um zu bleiben (DKI, PDF, 14 MB).

Fast jedes Krankenhaus in Deutschland (94 %) kann offene Stellen auf den Allgemeinstationen nicht besetzen. Auf drei Vierteln der Intensivstationen sind Stellen in der Intensivpflege vakant. In zwei Dritteln der Krankenhäuser mit Pädiatrie bleiben Stellen umbesetzt. Das ist ein zentrales Ergebnis der BDO-/DKI-Krankenhausstudie 2023 zum Personalnotstand im Krankenhaus. Der Fachkräftemangel ist und bleibt die größte Herausforderung. Nahezu jedes Krankenhaus (94 %) kann offene Stellen auf der Allgemeinstation nicht besetzen. Das ist eines der Kernergebnisse der Krankenhausstudie von BDO und dem DKI (Deutsches Krankenhausinstitut) mit dem Titel: „Personalnotstand im Krankenhaus – Quo vadis?“.

Quelle: DKI, 15.01.2024