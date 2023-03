Leiharbeit im Krankenhaus: Schlechtere Qualität und höhere Kosten (DKI).

Die Krankenhäuser in Deutschland sprechen sich mit großer Mehrheit für ein Verbot (40 %) oder für eine stärkere Regulierung der Leiharbeit (50 %) aus, vor allem für Ärzte und Pflege. Hauptgründe sind hohe und nicht refinanzierte Mehrkosten für die Leiharbeit, eine schlechtere Versorgungsqualität durch

Leiharbeitskräfte und teilweise eine mangelnde Zuverlässigkeit von Leiharbeitsagenturen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Krankenhaus-Pool des Deutschen

Krankenhausinstituts (DKI), einem Online-Tool für Blitzumfragen zu

tagesaktuellen Themen. An der Repräsentativbefragung beteiligten sich

bundesweit 319 Krankenhäuser ab 50 Betten.

Leiharbeit ist im Krankenhaus sehr weit verbreitet. Nur in 17 % der

Krankenhäuser kommt sie gar nicht oder äußerst selten vor. Die meisten Häuser

sind auf Leiharbeit angewiesen. 93 % der Krankenhäuser mit Leiharbeit im Jahr

2022 hätten ohne Leiharbeitskräfte die Patientenversorgung nicht (20 %) oder

nur mit größeren Einschränkungen (73 %) sicherstellen können. Leiharbeit trägt

auch aus Sicht der Krankenhäuser dazu bei, Leistungs- und Erlösausfälle zu

verhindern und Personalvorgaben einzuhalten.

Insgesamt überwiegen aber die negativen Auswirkungen der Leiharbeit. Jeweils

rund 80 % der Krankenhäuser bemängeln Qualitätseinbußen durch regelmäßig

wechselnde oder schlechter qualifizierte Leiharbeitskräfte, den hohen

Einarbeitungsaufwand und Konflikte zwischen Stammbelegschaft und

Leiharbeitskräften, zum Beispiel wegen Unterschieden in der Bezahlung und den

Arbeitszeiten.

Leiharbeitskräfte sind deutlich teurer als festangestellte und tarifvertraglich

entlohnte Mitarbeiter. Im Durchschnitt waren die Personalkosten für

Leiharbeitskräfte 2022 um 92 % höher als für vergleichbare festangestellte

Mitarbeiter. Die Mehrkosten für die Leiharbeit sind größtenteils auch nicht

erstattungsfähig.

In der Gesamtschau überwiegt eine kritische Einschätzung der Leiharbeit im

Krankenhaus. Deswegen sehen die Krankenhäuser fast ausnahmslos rechtlichen

Handlungsbedarf bei diesem Thema, sei es in Form eines generellen Verbots oder

zumindest durch eine stärkere Regulierung der Leiharbeit, etwa durch die

Deckelung der Leiharbeitskosten oder die grundsätzliche Verpflichtung zur

Ableistung von Spät-, Nacht- und Wochenenddiensten in der Leiharbeit. In jedem

Fall sollten die Mehrkosten der Leiharbeit durch die Kostenträger erstattet

werden.

Das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) bietet seit über 65 Jahren speziell für

das Krankenhaus- und Gesundheitswesen umfassende Dienstleistungen in den

Bereichen Forschung, Beratung und Fortbildungen an. Träger des DKI sind die

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG), der Verband der leitenden

Krankenhausärzte Deutschlands e.V. (VLK) und der Verband der

Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD).). Im Kuratorium des Deutsches

Krankenhausinstitut e.V. sind außerdem die leitenden Krankenpflegeberufe und

die Medizinische Fakultät der Universität Düsseldorf vertreten.

Ansprechpartner: Dr. Karl Blum, Vorstand Deutsches Krankenhausinstitut e. V

Quelle: DKI, 02.03.2023