Studie: Monitoring Pflegepersonalbedarf Bayern (VDPB, PDF, 26 MB).

Es gehört zum gesetzlichen Auftrag der VdPB, regelmäßig Erhebungen zum Arbeitskräftebedarf in der Pflege und zur Arbeitssituation beruflich Pflegender durchzuführen. Mit der vorliegenden Studie Pflegepersonalbedarf Bayern 2020 wird dieser Auftrag erstmals in der jungen Geschichte der VdPB erfüllt – in

äußerst innovativer Form. Der sektorenübergreifende Ansatz bietet ein umfassendes Bild der

Arbeitssituation beruflicher Pflege und der pflegerischen

Versorgungslage in Bayern. Diese Studie überwindet die

sonst üblichen Barrieren der Pflegesettings und verdeutlicht, dass wir nicht in erster Linie die Sichtweisen von

Krankenhäusern, Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten oder anderen Einrichtungen übernehmen – sondern ein

gesamtgesellschaftliches Interesse an adäquater pflegerischer Versorgung der Bevölkerung vertreten und dafür

angemessene Arbeits- und Rahmenbedingungen für alle

beruflich Pflegenden unabhängig von ihrem Tätigkeitsgebiet einfordern.

[...]

Quelle: VDPB, 01.10.2021