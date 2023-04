UKGM-Klinikstreik nehme gefährliche Dimensionen an

Klinikdirektorium des Universitätsklinikums Gießen und Marburg sieht Verorgung durch Streik gefährdet (Pressemitteilung).

In Ihrer Verantwortung für das Wohl unserer Patienten und für die Gesundheit der Bürger in allen Landkreisen Mittelhessens sehen sich die Klinikdirektoren/innen des Universitätsklinikums Gießen und Marburg veranlasst festzustellen, dass der mehrwöchige Streik am Universitätsklinikum die Versorgung der

Bevölkerung mittlerweile gefährdet.

Anders als bei Warnstreiks der Vergangenheit, die auf ein oder zwei Tage

begrenzt blieben, war und ist es diesmal nicht möglich, mit einer „Notbesetzung

wie am Wochenende“ die Versorgung der Bevölkerung über einen längeren Zeitraum

angemessen aufrechtzuerhalten.

Es entsteht an den Unikliniken Gießen und Marburg ein zunehmend unerträglicher

Zustand, weil die nicht versorgbaren Patienten in ihrer Anzahl zunehmen und die

Verlegung in andere Krankenhäuser oft nicht möglich ist.

Mit Beginn des Sommersemesters 2023 leidet nun auch die studentische Ausbildung

an den Universitätskliniken, weil eine Vielzahl an Patienten, die nicht

behandelt werden, auch für die praxisnahe studentische Ausbildung fehlen.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 14.04.2023