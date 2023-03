Zeitarbeit in der Pflege: Musterrahmenvertrag empfohlen (Download, PDF, 122 kB).

Berliner Gesundheitseinrichtungen sind von Zeitarbeit in der Pflege sehr stark betroffen. Personalmangel und -ausfall bedingen die Suche nach Ersatzpersonal, um Versorgungsangebote aufrecht erhalten zu können. Dabei kann ein zu starker Einsatz von Zeitarbeit Pflegequalität, damit Patientensicherheit

gefährden und führt zu Mehrarbeit und Unmut beim Stammpersonal. Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen der Metropole fordern aufgrund des belastend hohen Anteils

der Zeitarbeit seit Langem politische Unterstützung bis hin zum Verbot von

Zeitarbeit in der Pflege. Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) empfiehlt

ihren Mitgliedern nun einen Musterrahmenvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung

zwischen Zeitarbeitsfirmen und Krankenhäusern/ Pflegeeinrichtungen.

Zuvor hat der Kampagnenbeirat #PflegeJetztBerlin der Berliner

Krankenhausgesellschaft den Musterrahmenvertrag beraten. Dieser soll folgende

Ziele verfolgen: Verbindlichkeit der Einsätze (Vertragsstrafe), Gewährleistung

von Qualität, Qualifizierung und Zusicherung von Weiterbildungsmaßnahmen durch

die Zeitarbeitsfirmen. Der Mustertext beschreibt zudem konkrete Regelungen, die

infolge der starken Zunahme des Einsatzes von Zeitarbeitskräften im

Pflegebereich von besonderer Relevanz sind, z. B. Regelungen zu

Pflichtfortbildungen, Nachweispflichten und Equal-Pay-Prinzipien. Den

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird dringend empfohlen, die

inhaltlichen Vorgaben des Mustervertrags zu nutzen.

„Ein bereits hoher und weiter zunehmender Prozentsatz an Pflegenden in

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist teilweise oder auch vollständig in

Zeitarbeit beschäftigt. Mit dem immer weiter steigenden Anteil der Zeitarbeit

gehen immer häufiger auch negative Effekte für Krankenhäuser und schließlich

auch Patienten/-innen einher. Für die Pflegearbeit benötigen die Einrichtung

verlässliche, gut eingearbeitete und aufeinander abgestimmte Teams. Häufiger

personeller Wechsel und mangelnde Kenntnis der Abläufe vor Ort und der

Patienten/-innen können dazu führen, dass Qualitätsstandards nicht eingehalten

werden können und so die Patientensicherheit beeinträchtigt wird. Daher ist es

richtig, in der Pflege auf Leiharbeit zu verzichten“, so Marc Schreiner,

Geschäftsführer der BKG. „Wir schlagen mit den Empfehlungen des Rahmenvertrags

einen „Fairness-Vertrag“ in beide Richtungen vor. Eine klare, spürbar normative

Eindämmung von Zeitarbeit in der Pflege ist aber weiterhin ein Muss“, so

Schreiner.

Den Vertragsparteien wird empfohlen, sich mit dem Mustertext auf einen

Equal-Pay-Grundsatz zu einigen. Dabei soll sich der Verleiher nach den

Grundsätzen und Tarifbestimmungen des Entleihers richten. Zudem werden

Stundenverrechnungssätze und Zulagen für Leasingfirmen auf das 1,5-fache des

Stundenlohns gedeckelt. Der Verleiher hat sicherzustellen, dass während der

gesamten Entleihzeit keine Abwerbeunternehmungen gegenüber Personal des

Entleihers erfolgen. Auch Vertragsstrafen in beide Richtungen können

ausgesprochen werden.

Träger der Gesundheitseinrichtungen unternehmen bereits enorme Anstrengungen,

um gute Vergütungs- und Arbeitsbedingungen für Angehörige der Pflegeberufe zu

bieten. Neben vielen auch mit Preisen ausgezeichneten Kampagnen zur

Mitarbeiterbindung, Programmen zur Vereinbarkeit von Beruf und privaten

Bedarfen sowie Steigerung von Ausbildungskapazitäten oder zur optimierten

Integration internationaler Fachkräfte arbeitet auch die

Krankenhausgesellschaft mit ihrer Kampagne #PflegeJetzBerlin auf zahlreichen

Ebenen an der Stärkung der Pflege. Neben all diesen gemeinsamen Anstrengungen

von Trägern und Verbänden braucht es auch Regulierung. Die Empfehlung zum

Mustervertrag ist ein Baustein, um diesen aus dem Gleichgewicht geratenen

Arbeitsmarkt wieder zu stabilisieren und eine weitere Abwanderung des

Stammpersonals aufzuhalten.

Politik scheint den dringenden Regulierungsbedarf nun zu erkennen. Während aus

dem Freistaat Bayern eine Bundesratsinitiative zur Begrenzung der Zeitarbeit

erwartet wird, hat jüngst der Bundesgesundheitsminister einen Gesetzesentwurf

zur Eindämmung der Zeitarbeit in der Altenpflege vorgelegt. Danach sollen

Zusatzkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeitern/-innen den

Pflegeheimbetreibern/-innen nicht mehr vergütet werden können. Der Minister

sorgt damit dafür, dass Betreiber ihr Versorgungsangebot weiter einschränken

müssen. Deutlich sinnvoller wären hier unter anderem die Begrenzung der

Gebühren der Leiharbeitsfirmen, eine Bindung an den Tariflohn des Entleihers

sowie eine bessere Kontrolle des Leihpersonals.

Berlin ist von Zeitarbeit deutlich stärker betroffen als der

Bundesdurchschnitt. So beträgt der Anteil in Berlin aktuell 9,4 % im

Krankenhausbereich und 7,6 % in der Langzeitpflege (bundesweiter Durchschnitt

3,2 %; Statistisches Bundesamt, 31.12.2021). Jede Zeitarbeitskraft verursacht

das Zwei- bis Zweieinhalbfache der Kosten einer festangestellten Pflegekraft.

Die zusätzlichen Kosten werden nicht refinanziert und können so nicht für die

eigentliche Versorgung verwendet werden. In den vergangenen zehn Jahren stieg

der Anteil an Zeitarbeit in der Pflege um 30 %, in kritischen Pflegebereichen

sogar um 50 % an. Der Trend ist weiterhin steigend und begünstigt somit die

Negativspirale für den ohnehin schon bedrohlichen Fachkräftemangel in der

Pflege.

Quelle: Pressenachricht, 27.03.2023