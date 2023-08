Klageflut bei Sozialgerichten: Gemeinsame Erklärung schafft Rechtsfrieden (Ministerium f. Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz).

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der Gemeinsamen Erklärung von Krankenkassen und Krankenhäusern das Hauptziel des Runden Tisches erreicht haben, nämlich die flächendeckende Schlaganfallversorgung in Rheinland-Pfalz auch weiterhin auf einem qualitativ hohen Niveau

sicherzustellen. Denn es gibt in unserem Land sehr gute Strukturen der Schlaganfallversorgung, die gemeinsam beispielhaft etabliert wurden. Die Gemeinsame Erklärung trägt dazu bei, diese Strukturen im Sinne der Schlaganfallpatientinnen und -patienten zu erhalten“, erklärte

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die den Runden Tisch zur flächendeckenden Schlaganfallversorgung in Rheinland-Pfalz initiiert hatte.

Ernst Merz, Präsident Landessozialgericht a.D., und Ministerin Sabine

Bätzing-Lichtenthäler ; © MSAGD

Auch Ernst Merz, der frühere langjährige Präsident des Landessozialgerichtes

Rheinland-Pfalz, der den Runden Tisch moderierte, zeigte sich zufrieden: „Die

Gespräche sind erfreulich konstruktiv und in einer dialogbereiten Atmosphäre

verlaufen, sodass schon nach der zweiten Gesprächsrunde eine Gemeinsame

Erklärung verabschiedet werden konnte. Vertreterinnen und Vertreter beider

Seiten haben sich auf eine einvernehmliche Beilegung von

Abrechnungsstreitigkeiten verständigt, die zur Klagewelle an den

Sozialgerichten geführt haben. Mit der Selbstverpflichtung zur zeitnahen

Umsetzung der Erklärung setzen Krankenkassen und Krankenhäuser ein deutliches

Zeichen zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens. Es ist zu erwarten, dass die

Sozialgerichte deutlich entlastet werden.“

Beide Seiten erklärten sich bereit, die Abrechnungsstreitigkeiten im Bereich

der akuten Schlaganfallversorgung und der geriatrischen Komplexbehandlung durch

einvernehmliche Erklärungen weitgehend beizulegen. Schwerpunkt der Erklärung

ist die Schlaganfallversorgung und die Erledigung eines Großteils der

Klageverfahren bezüglich der Neurologischen Komplexpauschalen des akuten

Schlaganfalles durch Klagerücknahmen. Dies soll in Bezug auf Klagen gegenüber

Krankenhäusern, die die aktuellen Abrechnungskriterien des Deutschen Institutes

für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Hinblick auf die

Transportzeit („die Zeit, die der Patient im Transportmittel verbringt“) durch

ein bodengebundenes Transportmittel erfüllen, umgehend umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Dauer der Transportzeit wird den Krankenkassen in

Rheinland-Pfalz im Einzelfall ein maßvolles Vorgehen im Sinne der

Versorgungssicherheit empfohlen. Die Prüfung und Berücksichtigung besonderer

Fallgestaltungen oder Grenzfälle, insbesondere im Hinblick auf Standorte, bei

denen als schnellstes verfügbares Rettungsmittel der Rettungshubschrauber in

Frage kommt, sollen im ersten Halbjahr 2019 umgesetzt werden.

„Ich danke Herrn Merz und allen Beteiligten für ihr pragmatisches und

versorgungsorientiertes Vorgehen im Sinne der Patientinnen und Patienten. Damit

sind wir die ersten, die so ein moderiertes Vorgehen zu einem erfolgreichen

Abschluss gebracht haben. Gerne werde ich auch weiterhin bei Bedarf als

Ansprechpartnerin für beide Seiten zur Verfügung stehen“, so die Ministerin.

Hintergrund: Die Urteile des Bundessozialgerichts zur Schlaganfallversorgung

und geriatrischen frührehabilitativen Komplexbehandlung, die Mindestmerkmale

für die Leistungsabrechnung neu definieren, stellt Rheinland-Pfalz wie andere

Flächenländer auch vor die Frage, wie eine qualitativ hochwertige und

flächendeckende Versorgung gesichert werden kann. Eine kurzfristig mit

Änderungsanträgen zum Pflegepersonalstärkungsgesetz initiierte und vom

Bundestag beschlossene Verkürzung der Verjährungsfrist sieht eine kurze

Stichtagsregelung für Rückforderungsansprüche der Krankenkassen vor. In der

Praxis hat dies zur Folge, dass in allen Bundesländern, so auch in

Rheinland-Pfalz, eine Vielzahl von Klagen durch die Krankenkassen eingereicht

wurden, da diese befürchtet haben, dass potentielle Rückforderungsansprüche

verjähren. Die Verjährung wird durch eine Klageerhebung gehemmt.

Quelle: Ministerium f. Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, 25.01.2019