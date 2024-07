Weiterentwicklung statt Substanzverzehr: Moderne Krankenhausstrukturen sind ohne die erforderlichen Investitionsmittel nicht umsetzbar! (Krankenhausgesellschaft Sachsen).

Angesichts der Beratungen zum sächsischen Doppelhaushalt 2023/2024 mahnt die KGS höhere Investitionsmittel an. Leipzig. Im Rahmen der derzeitigen Vorberatungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 appelliert die Krankenhausgesellschaft Sachsen an die Abgeordneten im Freistaat, die jährlichen Investitionsmittel

deutlich auf ein bedarfsgerechtes Niveau zu erhöhen. Im Freistaat Sachsen liegt die notwendige Investitionsquote weit hinter dem realen Bedarf zurück. Statt der erforderlichen und in vergleichbaren Bereichen

üblichen Investitionsquote von rund 8% p. a. erhielten die Krankenhäuser in den vergangenen Jahren bezogen auf

die Umsatzerlöse zuletzt weniger als 3%.

„So kann es nicht weitergehen. Die Herausforderungen sind riesig. Wir haben es

mit einer Branche zu tun, in der rasanter Fortschritt in Medizin, Technik,

Digitalisierung und Logistik, etc. stattfindet. Gleichzeitig wollen wir für

unsere Patientinnen und Patienten eine qualitativ hochwertige

Versorgung gewährleisten und als Arbeitgeber und Ausbildungsstätten attraktiv

sein“, so Dr.

Stephan Helm, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen.

Er verweist auf die allein im Bereich Digitalisierung anfallenden notwendigen

Investitionen. Außerdem sollte keinesfalls der Substanzerhalt mittels

Pauschalinvestitionen vernachlässigt werden – auch vor 30 oder 20 Jahren

sanierte Krankenhäuser und deren Ausstattung benötigen

substanzerhaltende Maßnahmen. Darüber hinaus sind für Strukturentwicklungen und

den Erhalt

der Zukunftsfähigkeit Einzelinvestitionen - beispielsweise für die

Modernisierung von OP-Bereichen, von technischen Anlagen oder aufgrund der

zunehmenden Ambulantisierung von Leistungen - unerlässlich. „Einen hierfür

notwendigen räumlichen, logistischen und organisatorischen

Umbau kann man nicht einfach aus dem Hut zaubern“ so Helm weiter.

Aufgrund knapper werdender Personalressourcen wird künftig die

Versorgungssicherheit insbesondere in den ländlichen Räumen Sachsens eine

besondere Herausforderung darstellen.

Hierzu müssen Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen mit den drei Zentren in

Dresden,

Leipzig, Chemnitz, z. B. unter Nutzung telemedizinischer Anwendungen, erweitert

und effizient

ausgebaut werden. Das bedeutet weitere Investitionsmittel: für Strukturen,

Netzwerke, Digitalisierung.

Helm betont, dass die Krankenhausgesellschaft Sachsen für eine zukunftsfähige

Weiterentwicklung der gesamten sächsischen Krankenhausstrukturen ein Zielbild

zur Diskussion gestellt hat,

welches aktuell in den Novellierungsprozess des Sächsischen Krankenhausgesetzes

einfließen

soll. „Ohne eine starke investive Flankierung wird allerdings eine

Weiterentwicklung in der sächsischen Krankenhausversorgung nicht realisierbar

sein“, so Helm.

Krankenhausversorgung ist ein zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge. Deren

Funktions- und Leistungsfähigkeit ist Voraussetzung für eine funktionierende

Infrastruktur, eine florierende

Wirtschaft und für die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger.

„Die Corona-Pandemie hat für alle sichtbar gemacht und gezeigt, dass man sich

auf uns auch

unter schwierigsten Bedingungen verlassen kann. Nun appellieren wir an unsere

politischen

Mandats- und Entscheidungsträger, bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen

die Zukunftsfähigkeit der Krankenhauslandschaft zu gewährleisten“, fordert

Helm.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS) repräsentiert als Landesverband im

Freistaat

Sachsen derzeit 78 Krankenhäuser mit ca. 25.500 Krankenhausbetten. Die KGS

gewährleistet

eine leistungsfähige, bürgernahe und flächendeckende Versorgung im Freistaat

Sachsen. Mit

mehr als 55.000 Beschäftigten und einem Umsatzvolumen von ca.4 Mrd. Euro

erfüllen die Krankenhäuser eine bedeutende Arbeitgeberfunktion und leisten

darüber hinaus einen entscheidenden gesundheitswirtschaftlichen Beitrag im

Freistaat Sachsen. Jährlich werden 1 Million Patienten stationär behandelt.

Zahlreiche nichtstationäre Behandlungsmöglichkeiten ergänzen das

Leistungsangebot der Krankenhäuser.

Quelle: Krankenhausgesellschaft Sachsen, 28.01.2022