50 Prozent des nichtärztlichen Personals in den NRW-Krankenhäusern waren 2022 teilzeitbeschäftigt

NRW-Krankenhäuser: Zahl der Teilzeitbeschäftigten steigt weiter an (IT.NRW).

Ende 2022 waren 50,1 Prozent des nichtärztlichen Personals in den NRW-Krankenhäusern teilzeitbeschäftigt; 2012 hatte ihr Anteil noch bei 46,0 Prozent gelegen. Düsseldorf (IT.NRW). Der Anteil des teilzeitbeschäftigten nichtärztlichen Personals ist in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern im Jahr 2022 auf 50,1 Prozent gestiegen. 122 941 der 245 565 Tätigen im nichtärztlichen Dienst waren Ende 2022 Teilzeitbeschäftigte. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt mitteilt, hatte dieser Anteil im Jahr 2012 noch bei 46,0 Prozent gelegen. Von den 47 023 hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzten waren 13 327 (28,3 Prozent) teilzeitbeschäftigt; 2012 waren es noch 19,0 Prozent gewesen.

Mit 292 588 waren Ende 2022 in den 333 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 18,3 Prozent mehr Personen tätig als im Jahr 2012; 136 268 (46,6 Prozent) von ihnen waren teilzeitbeschäftigt. Die Zahl der hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzte ist seit 2012 um 27,6 Prozent auf 47 023 gestiegen; die des nichtärztlichen Personals um 16,7 Prozent auf 245 565.



Der Anteil teilzeitbeschäftigter Männer stieg in den NRW-Krankenhäusern gegenüber 2012 stärker an als bei den teilzeitbeschäftigten Frauen: 2022 war der Teilzeitanteil bei den Ärzten mit 18,3 Prozent mehr als doppelt so hoch wie zehn Jahre zuvor (2012: 8,7 Prozent). Beim nichtärztlichen Personal arbeitete gut ein Viertel (25,5 Prozent) der Männer in Teilzeit; 2012 hatte dieser Anteil bei 18,5 Prozent gelegen.

Frauen waren Ende 2022, wie auch schon zehn Jahre zuvor, häufiger in Teilzeit beschäftigt als Männer: 40,2 Prozent der Ärztinnen und 56,6 Prozent des weiblichen nichtärztlichen Personals waren teilzeitbeschäftigt. Im Jahr 2012 waren knapp ein Drittel (32,2 Prozent) der Ärztinnen und 53,1 Prozent der Frauen im nichtärztlichen Dienst in Teilzeit tätig gewesen.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, war mit 119 158 Personen knapp die Hälfte (48,5 Prozent) des nichtärztlichen Personals im Pflegedienst tätig. Ein Fünftel (20,0 Prozent) des nichtärztlichen Personals arbeitete im medizinischtechnischen Dienst und 13,5 Prozent waren im Funktionsdienst beschäftigt.

Quelle: IT.NRW, 12.10.2023