2020 in Thüringer Krankenhäusern 13 Prozent weniger vollstationär behandelte Patienten als im Vorjahr (Statistikamt Thüringen).

Im Jahr 2020 wurden in den 43 Thüringer Krankenhäusern 510 642 Patienten vollstationär behandelt. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 76 248 Krankenhausfälle bzw. 13,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit wurden 2020 in Thüringer

Krankenhäusern die wenigsten Patienten seit dem Jahr 1997 (503 617 Fälle) vollstationär versorgt. Von den 510 642 Krankenhausfällen wurden 8 647

Patienten (1,7 Prozent) am Aufnahmetag wieder aus dem Krankenhaus

entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt (sogenannte Stundenfälle).

Der häufigste Grund für einen Krankenhausaufenthalt war eine Erkrankung des

Kreislaufsystems.

Etwa jeder 6. Patient (79 683 Fälle bzw. 15,6 Prozent) wurde mit dieser

Diagnose vollstationär behandelt. Im Vergleich zum Jahr 2019 sank die Zahl der

Behandlungen bei diesem Krankheitsbild um

10 126 Fälle bzw. 11,3 Prozent. Mit der Hauptdiagnose Neubildungen erhielten 61

509 Patienten

bzw. 12,0 Prozent eine vollstationäre Behandlung. Das sind 7,9 Prozent bzw. 5

298 Fälle weniger als

im Jahr 2019. Darunter wurden 51 159 Krankenhausfälle bzw. 83,2 Prozent wegen

bösartiger Neubildungen verzeichnet, 3 985 Fälle bzw. 7,2 Prozent weniger als

im Jahr zuvor. Der höchste prozentuale Rückgang der Behandlungsfälle im Jahr

2020 im Vergleich zum Jahr 2019 konnte mit 31,4 Prozent bzw. 6 412 Fällen bei

bestimmten infektiösen und parasitären Krankheiten verzeichnet werden.

Von den 510 642 Thüringer Krankenhausfällen insgesamt hatten 467 840 Patienten

bzw. 91,6 Prozent ihren Wohnsitz in Thüringen, 42 137 Patienten bzw. 8,3

Prozent wohnten in einem anderen

Bundesland und in 665 Fällen (0,1 Prozent) hatten die Patienten ihren Wohnsitz

im Ausland oder

dieser war unbekannt.

Mehr als die Hälfte der vollstationär entlassenen Patienten (300 428 Fälle bzw.

58,8 Prozent) waren

60 Jahre und älter. Allein 11,6 Prozent (59 299 Fälle) der Patienten waren im

Alter von 80 bis unter

85 Jahren. Kinder im Alter bis unter 5 Jahren wurden in 27 426 Fällen (5,4

Prozent) vollstationär im

Krankenhaus behandelt.

