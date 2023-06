Fünfte Empfehlung der Regierungskommission: Potenzialanalyse

Studie zur Krankenhausreform: Höherer Erfolg bei komplizierten Behandlungen in spezialisierten Zentren (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 2 MB).

Werden komplizierte medizinische Behandlungen ausschließlich in dafür spezialisierten Kliniken durchgeführt, verbessert sich die Versorgungsqualität und häufig auch die Wahrscheinlichkeit mehr Leben zu retten, etwa bei Schlaganfällen und Krebserkrankungen. Zu diesem Schluss kommt eine Potenzialanalyse

der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Anhand von Fallbeispielen hat die Regierungskommission

untersucht, wie sich Spezialisierung und Erfahrung auf den Erfolg der Krankenhausbehandlung auswirken.

Die Studie bestätigt den Kern der Krankenhausreform. Qualität rettet Leben. Die

Krankenhausreform wird zehntausende Menschenleben retten pro Jahr. Insbesondere

bei der Versorgung von Krebs- und Herz-Kreislauf-Patienten. Wir werden daher

bei den Qualitätszielen keine Kompromisse machen. Im Gegenzug müssen die

Kliniken gut bezahlt werden, die ihre Patientinnen und Patienten auch gut

behandeln. Wir brauchen eine gute und schnell erreichbare Grundversorgung. Aber

nicht jedes Haus muss auch jede medizinische Behandlung anbieten. Komplizierte

Eingriffe sollten ausschließlich in spezialisierten Kliniken und durch sehr gut

qualifizierte Mediziner erfolgen! Das verbessert Behandlungsqualität und

letztlich auch die Überlebens- und Genesungschancen der Patientinnen und

Patienten.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

Deutschland hat im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn eine einzigartig

hohe Dichte an Krankenhäusern und Krankenhausbetten. Damit haben wir ideale

Voraussetzungen, auch nach der von der Regierungskommission empfohlenen

Konzentration der Behandlungen auf erfahrene Kliniken, flächendeckend und

engmaschig eine exzellente Versorgung anzubieten. Die von der

Regierungskommission durchgeführte wissenschaftliche Potenzialanalyse hat

gezeigt, dass im gegenwärtigen System Krebs- und Schlaganfall-Patientinnen und

‑Patienten früher sterben als nötig, weil zu viele Krankenhäuser diese

Behandlungen durchführen.

Prof. Tom Bschor, Leiter und Koordinator der Regierungskommission für eine

moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung

Für die Potenzialanalyse wurden relevante Krankheiten und Eingriffe ausgewählt,

für die ausreichend Daten und Studien zur Verfügung stehen: Krebs, Schlaganfall

und Endoprothetik (Künstlicher Gelenkersatz).

Die Grundlage der Studie bildeten Routinedaten der gesetzlichen

Krankenversicherung, Daten aus den Qualitätsberichten der Krankenhäuser sowie

Daten von medizinischen Registern und Fachgesellschaften.

Die Analysen wurden unterstützt durch eine Kooperation mit dem

GKV-Spitzenverband (GKV-SV), dem AOK Bundesverband, dem Wissenschaftlichen

Institut der AOK (WIdO). Berücksichtigt wurden bei der Analyse die

Strukturqualität und die Erreichbarkeit der Häuser.

Die Ergebnisse im Detail

Für Krebs

Würden alle Krebspatienten zur Erstbehandlung in zertifizierten Zentren

versorgt, könnten pro Jahr 20.404 Lebensjahre gerettet werden.

Brustkrebspatientinnen haben einen fast 25 Prozent höheren Überlebensvorteil

bei Erstbehandlung in einem zertifizierten Zentrum. Allein beim Brustkrebs

könnten jährlich ca. 3.800 Lebensjahre gewonnen werden, würden alle Frauen in

zertifizierten Brustkrebszentren behandelt.

Eine bessere Versorgungsqualität ist in der bestehenden Krankenhausstruktur zu

schaffen. Über die Hälfte der Bevölkerung erreicht z.B. ein zertifiziertes

Darm- oder Brustkrebszentrum vom eigenen Wohnort in deutlich unter 20 Minuten.

Für Schlaganfall

Würden alle Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall in einem

Krankenhaus mit Stroke-Unit behandelt werden, könnten zusätzlich rund 5.000

Menschen den Schlaganfall im ersten Jahr überleben.

Würden Schlaganfall-Patienten nur noch in Kliniken mit Stroke-Units gebracht,

würde sich die durchschnittliche Fahrzeit insgesamt um nicht einmal 2 Minuten

verlängern.

Für Endoprothetik

Würden Hüft- und Kniegelenke nur noch in spezialisierten Kliniken ersetzt,

könnten 397 bzw. 212 Revisionsoperationen pro Jahr vermieden werden.

Nur jede dritte Klinik, die die Operationen durchführt, bringt gegenwärtig

genug Erfahrung (gemessen an einer moderat festgesetzten Mindestfallzahl) für

Knie-Totalendoprothesen mit. Für Hüftoperationen ist es nur jede vierte.

Weitere Informationen

Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung

Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Kommission wurde im Mai 2022 eingerichtet,

um notwendige Reformen im Krankenhausbereich anzugehen. Hier erhalten Sie einen

Überblick zu allen Empfehlungen der Regierungskommission und ihren Mitgliedern.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 22.06.2023