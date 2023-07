BARMER-Krankenhausreport 2022 - Konzentration stationärer Leistungen möglich (Download, PDF, 1,4 MB).

Zehntausende Patientinnen und Patienten in Deutschland könnten von mehr Qualität bei Hüft-, Knie- und Herzoperationen profitieren und vor Gelegenheitschirurgie bewahrt werden. Dabei müssten sie nur geringfügig längere Fahrzeiten zur Klinik in Kauf nehmen. Das geht aus dem aktuellen Krankenhausreport

der BARMER hervor, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Darin wurde für fünf Prozent der Hüft- und Knieoperationen sowie für drei Prozent der Herzinfarkteingriffe geprüft, ob sie sich von Standorten mit der

geringsten Routine an Kliniken mit höheren Fallzahlen verlagern lassen. Dort

haben die Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal in der Regel eine höhere

Expertise. Bereits bei diesen niedrigen Schwellenwerten könnten pro Jahr

mindestens 18.000 der insgesamt mehr als 500.000 Hüft- und Knie-OPs an anderen

Standorten durchgeführt werden, ohne dass sich die Fahrzeit für die Patienten

deutlich verlängert. Analog ließen sich von den rund 400.000 Eingriffen am

Herzen über 8.000 verlagern. Durch höhere Schwellenwerte könnten sogar noch

deutlich mehr Eingriffe an Kliniken mit mehr Expertise erfolgen, ohne dass die

Erreichbarkeit darunter leide. „Auch vor der angestrebten Reform der

Krankenhausversorgung können bereits heute durch die konsequente Verlagerung

von Operationen in Kliniken mit mehr Erfahrung und besserer Ausstattung

Qualität und Patientensicherheit deutlich erhöht werden. Diese Potenziale gilt

es jetzt im Sinne der Patienten konsequent zu heben“, sagte Prof. Dr. med.

Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER. Mit einer tiefgreifenden

Reform der Krankenhausversorgung samt Neuausrichtung der Krankenhausplanung

wären darüber hinaus systematische bedarfs- und qualitätsorientierte

Konzentrationsprozesse im Sinne der Patienten umsetzbar.

Kliniken mit viel Erfahrung in 40 Minuten erreichbar

Immer noch gebe es in Deutschland viele Kliniken, die in einzelnen

Leistungssegmenten nur sehr wenige Behandlungen pro Jahr durchführten.

Exemplarisch habe der Krankenhausreport zwei Bereiche analysiert, nämlich die

Endoprothetik und Osteosynthese an Knie und Hüfte sowie die Kardiologie und

Kardiochirurgie zur Behandlung des Herzinfarkts. Für die Berechnungen seien

Eingriffe hypothetisch aus den Krankenhäusern mit wenigen Fallzahlen in solche

mit höheren Fallzahlen verlagert worden. Im Anschluss hätten die Autoren des

Reports die Fahrzeiten der Patienten bestimmt. Laut den Ergebnissen ließen sich

die Hüft- und Knieeingriffe von 192 Standorten mit unter 187 Eingriffen pro

Jahr verlagern, ohne dass maßgeblich längere Anfahrtswege entstünden. Lediglich

bei 76 Kliniken wäre dies nicht möglich. Ähnlich zeichne sich das Bild bei den

Eingriffen am Herzen ab. Hier ließen sich Eingriffe von 137 Krankenhäusern ohne

spürbar längere Anreisen verlagern. Lediglich bei 74 Kliniken wäre dies nicht

machbar. „Die Verlagerung von Operationen hat nur einen geringfügigen Einfluss

auf die Fahrzeiten. Dem stehen erwartbare Qualitätssteigerungen in der

Behandlung gegenüber. Wo immer eine Verlagerung möglich ist, sollte sie daher

erfolgen. Unsere Berechnungen haben dabei berücksichtigt, dass sich die

Fahrzeit für niemanden auf über 40 Minuten erhöht“, sagte der Autor des

Krankenhausreports, Prof. Dr. Boris Augurzky, Leiter des Kompetenzbereichs

„Gesundheit“ am RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.

Verlagerung vor allem in NRW, Bayern, Hessen und Stadtstaaten

Laut dem Krankenhausreport sind die Potenziale zur Verlagerung von Operationen

regional sehr unterschiedlich. Besonders in Ballungszentren

Nordrhein-Westfalens, Bayerns und Hessens sowie in den Stadtstaaten können ohne

Probleme viele Eingriffe verlagert werden, weil zahlreiche andere Häuser in

relativ geringer Distanz vorhanden sind. In Mecklenburg-Vorpommern,

Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen stellt sich die Situation hingegen

anders dar. Aufgrund der geringeren Klinikdichte seien hier Verlagerungen nur

begrenzt möglich. „In manchen Bundesländern gibt es weniger Potenzial für

Verlagerungen. Aber auch hier kann die Qualität der Versorgung signifikant

verbessert werden. Die BARMER hat in ihrem

10-Punkte-Papier zur sektorenübergreifenden Versorgung einige Vorschläge

gemacht, wie auch in diesem Fall die Versorgung optimiert werden kann“, sagte

Straub. Dabei gehe es um regionale Versorgungszentren, in denen ortsnah sowohl

die ambulante Behandlung als auch die Grund- und Notfallversorgung

gewährleistet werde. Komplexe chirurgische Eingriffe sollten dagegen in

größeren Kliniken erfolgen, in denen Ärztinnen und Ärzte sowie das

Pflegepersonal die nötige Expertise für solche Operationen hätten. Die

Verlagerung von Eingriffen an diese Standorte wäre ein wichtiger Schritt hin zu

mehr Versorgungsqualität, so BARMER-Chef Straub. Dabei verstehe die BARMER

ihren Report als einen Impuls für weiterführende Diskussionen über den

Konzentrations- und Spezialisierungsprozess im stationären Sektor.

Quelle: Pressemitteilung, 08.09.2022