Die Finanzierungslücken der Krankenhäuser nehmen dramatisch zu (Klinikverbund Hessen).

Klinikverbund Hessen fordert ausreichende Finanzierung von Investitionen, Pflegekosten und den extrem steigenden Preisen für die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser in Hessen müssen über 35% der Investitionskosten aus eigenen Mitteln finanzieren – wegen steigender

Baukosten sogar bis zu 50%. Doch wo sollen die herkommen, wenn gleichzeitig die Pflegepersonalkosten trotz gegenteiliger Versprechen vorfinanziert werden müssen, die Energiekosten und in

der Folge auch die allgemeinen Preise in die Höhe schießen und die

CORONA-Hilfen am 19. März auslaufen, obwohl die Pandemie noch längst nicht

überstanden ist und die Kliniken weiter belastet?"

So stellt Geschäftsführer Reinhard Schaffert die aktuelle Situation der

Krankenhäuser anlässlich der Mitgliederversammlung des Klinikverbunds Hessen e.

V. dar. Es müsse endlich ein Ende haben, dass die Krankenhäuser immer in

Vorleistung gehen müssten, sei es beim Pflegebudget, bei Tarifsteigerungen oder

bei der allgemeinen Kostenentwicklung, die aktuell angesichts des Krieges in

der Ukraine unabsehbar in die Höhe schieße. "Dazu ist einfach kein Spielraum

mehr da, denn diese Kosten und Vorleistungen können die Krankenhäuser nur

stemmen, wenn sie entweder Gewinne bei den Behandlungserlösen erzielen oder an

anderer Stelle Kosten einsparen – beides ist inzwischen kaum noch möglich",

erklärt Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen und

konkretisiert: "Unser Haus muss wegen der schleppenden Verhandlungen seit 2020

rund 19 Millionen Euro an Personalkosten für die Pflege vorlegen und in 2022

werden es noch einmal 13 Millionen sein. Bis dieses Geld über zu vereinbarende

Ausgleiche zurückfließt werden noch Jahre vergehen". Die Politik habe mit dem

Pflegepersonalstärkungsgesetz nicht nur versprochen, die Pflegepersonalkosten

vollständig zu refinanzieren, sondern auch das Ziel gehabt, die Situation der

Pflege zu verbessern und Anreize für zusätzliche Stellen und entlastende

Maßnahmen zu geben. Dies sei jedoch nicht möglich, wenn die Krankenhäuser dazu

in Vorleistung gehen müssten.

Ähnliches gelte auch für andere Finanzierungsprojekte wie den Struktur- und

Zukunftsfonds. Hier seien Antragsstellung sowie deren Prüfung durch das

Bundesamt für Soziale Sicherung und das Land so aufwändig und schleppend, dass

die damit verfolgten Ziele nicht in der vorgesehenen Frist erreicht werden

könnten. Wenn, wie beim Krankenhauszukunftsgesetz, konkret zu erreichende Ziele

vorgegeben wären und deren Nichterreichung sanktioniert würde, dann bräuchte es

auch kein so aufwändiges Antragsverfahren im Vorfeld. Insgesamt habe in den

letzten Jahren der bürokratische Aufwand in vielen Bereichen erheblich

zugenommen und entziehe der eigentlichen Aufgabe der Patientenversorgung immer

mehr Ressourcen.

In der öffentlichen und politischen Diskussion werde oft unterstellt, die

Krankenhäuser wollten sich bereichern und die Krankenhausversorgung werde

kommerzialisiert. "Tatsache ist, dass wir öffentlichen Krankenhäuser jeden

verfügbaren Cent wieder in die Versorgung stecken, dennoch müssen auch

öffentliche Krankenhäuser angesichts begrenzter Mittel nach wirtschaftlichen

Gesichtspunkten geführt werden", stellt Schaffert klar. Die Politik könne

jedoch nicht einerseits die Einnahmen der Krankenhäuser festlegen und begrenzen

und andererseits bei den Kosten dem Markt freien Lauf lassen.

In der aktuellen Situation seien aus Sicht des Klinikverbunds Hessen kurz und

mittelfristige Maßnahmen erforderlich:

Sofortmaßnahmen

Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgeltwertes auf mindesten 250 €

automatische jährliche Anpassung aller Pflegeentgeltwerte um den Veränderungswert als Motivation zur Beschleunigung der Verhandlungen

Medizinischer Dienst:

Aussetzung der Abrechnungs- und Strukturprüfungen

Generelle Absenkung der Prüfquote auf 5%

Abschaffung der Aufschläge bei Rückzahlungen.

Anpassung des Mindererlösausgleichs für das Jahr 2021/2022

Basis 100% der Erlöse 2019 (statt 98%)

Fortführung der COVID-Versorgungszuschläge und Ausgleichszahlungen über den 19. März hinaus

Einführung eines Energiekosten- bzw. Inflationszuschlags auf den Landesbasisfallwert

Ergänzende Landesregelung zum Sicherstellungszuschlag, um notwendige Kliniken in strukturschwachen Regionen zu erhalten

Mittelfristige Maßnahmen:

Dauerhafte Beibehaltung der Zahlungsfrist von fünf Tagen für die Vergütung von Krankenhausleistungen

Beschleunigung und Entbürokratisierung der Budgetverhandlungen:

Abschließende gesetzliche Festlegung erforderlicher Unterlagen (zur Vermeidung permanenter Nachforderungen von Unterlagen durch die Kostenträger als Strategie der Verzögerung)

Verringerung der Testat-Pflichten

Keine Infragestellung von Testaten und rechtsverbindlichen Erklärungen

Bei Aufforderung zur Verhandlung durch das Krankenhaus vorläufige Festsetzung der Forderung nach 12 Wochen

Reform der Krankenhausfinanzierung

Auskömmliche Investitions-, Betriebskosten- und Vorhaltefinanzierung

Beteiligung von Krankenhauspraktikern an der geplanten Expertenkommission

Spürbare Entlastung von bürokratischen Aufwänden und Vorgaben, unter anderem in den Bereichen Qualitätssicherung

Personaleinsatz (Pflegepersonaluntergrenzen)

Prüfungen durch den Medizinischen Dienst

Prüfaufwände bei der Vergabe von Bundesmitteln (KHZG)

Stattdessen Schaffung von Leitplanken, in denen sich die Krankenhäuser bewegen und entfalten können.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 08.03.2022