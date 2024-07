Einigung zum UKGM: Zukunftsinvestition in Gesundheitsversorgung, Forschung und Lehre und Sicherheit der Beschäftigten (Hessische Staatskanzlei).

Die Landesregierung hat sich mit dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) und dessen Eigentümer, der RHÖN-KLINIKUM AG, sowie der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, auf die Ausgestaltung der weiteren Zusammenarbeit geeinigt. Das Land wird sich über die kommenden zehn Jahre mit insgesamt bis zu knapp einer halben Milliarde Euro

Investitionsmitteln an der weiteren Entwicklung der beiden Klinikstandorte Gießen und Marburg beteiligen. Im Gegenzug wird das UKGM für die zehnjährige Laufzeit des Vertrages eine optimale Gesundheitsversorgung,

die Qualität von Forschung und Lehre sowie den Verzicht auf betriebsbedingte

Kündigungen und die Ausgliederung von Betriebsteilen garantieren.

Stärkere Investition in Weiterentwicklung des UKGM

„Die Einigung aller Vertragspartner ist ein riesiger Schritt voran für die

gesamte Region: Das Land investiert damit massiv in die Zukunft der Standorte

und ergänzt damit die von der RHÖN-KLINIKUM AG geplanten Investitionen – damit

wird in den kommenden zehn Jahren deutlich stärker in die Weiterentwicklung des

UKGM investiert“, erklären Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier,

Wissenschaftsministerin Angela Dorn und Dr. Christian Höftberger,

Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.

„Diese Einigung setzt auf dem Zukunftspapier von 2017 auf, das zwischen dem

UKGM, den beteiligten Universitäten und der Landesregierung vereinbart wurde.

Die Laufzeit von zehn Jahren trägt der Bedeutung langfristiger Entscheidungen

in der Wissenschaft Rechnung und gibt zugleich dem Unternehmen Sicherheit für

seine Pläne an diesen wichtigen Standorten der Gesundheitsversorgung und der

medizinischen Forschung. Das deutlich stärkere Engagement des Landes sichert

hier die qualitativ hohe Versorgung der Patientinnen und Patienten, baut das

hohe Niveau von Forschung und Lehre weiter aus und garantiert die Arbeitsplätze

beim größten Arbeitgeber der Region.“

Ministerpräsident Bouffier bei den Gesprächen

© Staatskanzlei

„UKGM als Maximalversorger und Wissenschaftsstandort langfristig stärken“

„Für die RHÖN-KLINIKUM AG hat es immer oberste Priorität, im Sinne der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patientinnen und Patienten sowie der

Forschung und Lehre zu handeln und dem UKGM langfristige Planungssicherheit zu

geben. Wir freuen uns daher, mit dem Land diese Absichtserklärung schließen zu

können. Sie stellt ein klares Bekenntnis des Landes zur Unterstützung des UKGM

und zur Bereitstellung von Investitionsfördermitteln dar. Auch wenn in den

kommenden Jahren große Herausforderungen bestehen bleiben, ist die

Absichtserklärung ein Beleg dafür, dass das Land Hessen und die RHÖN-KLINIKUM

AG gemeinsam das UKGM als Maximalversorger und Wissenschaftsstandort

langfristig stärken wollen“, sagte Dr. Christian Höftberger,

Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.

Prof. Dr. Werner Seeger, Ärztlicher Geschäftsführer des UKGM, betont: „Die

Einigung stellt einen wichtigen Schritt dar, die technischen und strukturellen

Bedingungen am UKGM denen der anderen Universitätsklinika anzunähern. Der

exzellenten medizinischen Wissenschaftsentwicklung der letzten Jahre müssen

auch exzellente Bedingungen der Krankenversorgung zur Seite gestellt werden.“

Investitionsmittel in Höhe von mindestens 45 Millionen Euro jährlich

Die Vereinbarung zwischen dem Land, dem UKGM, der RHÖN-KLINIKUM AG und

Asklepios sieht vor, dass das Land – vorbehaltlich der Zustimmung des

Haushaltsgesetzgebers – von 2022 an das UKGM mit Investitionsmitteln in Höhe

von jährlich 45 Millionen Euro (2022), aufwachsend um vereinbarte Prozentsätze

bis auf gut 54 Millionen Euro im Jahr 2031, unterstützt. Im Gegenzug verzichtet

die UKGM GmbH grundsätzlich auf betriebsbedingte Kündigungen und die

Ausgliederung von Betriebsteilen. Ausgenommen sind lediglich besondere Fälle

mit Zustimmung des Landes, insbesondere im Gegenzug für die gleichzeitige

Wiedereingliederung derzeit ausgelagerter Bereiche. Die Partner werden eine

verbindliche Liste der zukünftig zu finanzierenden Projekte und der

Investitionen des Konzerns in Baumaßnahmen und medizinische Geräte vereinbaren.

Die Vereinbarung kann frühestens nach fünf Jahren gekündigt werden.

Die Übereinkunft enthält zudem eine erneute Change-of-Control-Klausel, die dem

Land für den Fall eines Wechsels in der Eigentümerstruktur die Möglichkeit

gibt, das UGKM zurück in Landeseigentum zu überführen; diese Klausel gilt auch

bei vorzeitiger Kündigung des Vertrages bis 2031. „Wir sichern dem Land Hessen

damit zusätzlichen Einfluss, damit das UKGM sich kontinuierlich

weiterentwickeln kann“, so Ministerin Dorn. Wie schon bisher gilt außerdem das

Thesaurierungsgebot, das heißt, erwirtschaftete Gewinne müssen in das UKGM

reinvestiert werden.

Erfolgreiche Zukunftsperspektive

„Spitzenmedizin braucht Verlässlichkeit, damit die untrennbare Einheit von

Forschung, Medizinerausbildung und Krankenversorgung Früchte tragen kann“,

erklärt Prof. Dr. Katharina Krause, Präsidentin der Philipps-Universität

Marburg, „für die Universitätsmedizin in Mittelhessen ist diese Perspektive auf

die kommenden fünf bis zehn Jahre daher zu begrüßen.“ Prof. Dr. Joybrato

Mukherjee, Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), ergänzt: „Die

nun erreichte Verständigung sichert die zwingend notwendigen Investitionen für

die drittgrößte Universitätsklinik Deutschlands; für eine exzellente Forschung

und Lehre an den Universitäten Gießen und Marburg und ihren Fachbereichen

Medizin sind diese Investitionen von existentieller Bedeutung.“

Abschließend ergänzt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung des

UKGM: „Mit der Absichtserklärung ist es gelungen, die unterschiedlichen

Interessen, Aufgaben und Zielsetzungen des UKGM zu verbinden und den

Universitätskliniken so eine erfolgreiche Zukunftsperspektive zu geben.

Forschung, Lehre, Ausbildung und Krankenversorgung können jetzt langfristig

gemeinsam weiterentwickelt werden. Dafür hat sich die Anstrengung aller

Beteiligten gelohnt.“

Quelle: Hessische Staatskanzlei, 18.01.2022