13. Bayerischer Krankenhaustrend

Folgen der Pandemie treffen Kliniken hart. Kliniken stellen sich der Zukunft, doch personelle und wirtschaftliche Situation bedroht Entwicklung. In bayerischen Krankenhäusern bedrohen die akuten Folgen des über zweijähren Kampfes in der Pandemie die nötigen Weichenstellungen

für die Zukunft. Personell und finanziell ist die Kraft verbraucht“ so Landrätin Tamara Bischof, 1. Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG).

„Fast Zweidrittel der bayerischen Kliniken schrieben letztes Jahr rote Zahlen.

In 2022 werden es wohl noch mehr sein, wenn die Politik nicht handelt.“

Seit vielen Jahren nimmt die Anzahl der Kliniken, die ein Jahres-Defizit

verbuchen müssen, konstant zu – lediglich 2020 waren es aufgrund der fairen

Ausgleichszahlungen zu Beginn der Pandemie „nur“ 40 % gewesen.

„Nicht erst seit der Pandemie wissen wir, welche zentrale und wichtige Rolle

unsere Krankenhäuser bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung haben. Es

kann doch nicht sein, dass sie dafür nicht annähernd ihre Kosten decken können

und die Träger ständig für die Defizite ausgleichen müssen.“ so Bischof weiter

und verweist als Landrätin explizit auch darauf hin, dass dies auch für

frei-gemeinnützige und zum Teil auch private Kliniken zutrifft.

In einem Schwerpunkt der diesjährigen Abfrage zeigen die Ergebnisse rund um das

Krankenhauspersonal, dass in der Pandemie Großartiges geleistet hat, die

Personalknappheit, die sich weder kurzfristig noch mit Blick auf die kommenden

Jahre vollständig beheben lassen werden.

„Wir wollen die Beschäftigungsbedingungen weiter verbessern und die Politik und

Kostenträger müssen dafür die Grundlagen verbessern. Wir brauchen außerdem

Lösungen der Zukunft, um mit dem allgemeinen Fachkräftemangel umzugehen.

Die Gebote der Stunde lauten: mehr Kooperation, mehr digitale Unterstützung und

mehr klinisch-ambulante Versorgungsangebote für Patientinnen und Patienten in

den Krankenhäusern.“ so BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen auf der

Pressekonferenz im Münchner Presseclub.

„Wir brauchen einen ‚Transformationsprozess Krankenhaus‘, also einen

verlässlichen Fahrplan in die Zukunft mit finanzieller Absicherung der

Jahresbudgets für die Krankenhäuser. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung

sieht mit den ambulant-stationären Hybrid-Fallpauschalen, der

Pflegepersonalbemessung „PPR 2.0“ und Vorhalte-Finanzierungen für eine

Rund-um-die-Uhr-Versorgung richtige Ansätze vor. Bis die wirken können und die

Umstellung auf mehr klinisch-ambulante Leistungen in Krankenhäusern erfolgt

ist, benötigen die Kliniken eine vollständige Absicherung der vereinbarten

Jahresbudgets zu 100 %.“

Auch die längst überdringliche Digitalisierung kann einen wichtigen Beitrag für

bessere Versorgung und der Bürokratie-Entlastung von Fachkräften leisten. Doch

der Weg dahin ist kein Selbstläufer. „Nur jede dritte Klinik sieht sich für die

künftigen Anforderungen der Digitalisierung und der Telematik-Infrastruktur

nach Umsetzung der einmalig über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz (KHZG)

geförderten Maßnahmen gut gerüstet“, betont Christina Leinhos, Leiterin

Digitalisierung der BKG.

Die Klinik-Geschäftsführungen fordern unisono einen kontinuierlichen

IT-Betriebskosten-Zuschlag für die Zeit der digitalen Transformation. Dabei

sind die bayerischen Kliniken zur Kooperation auch in der IT bereit: 2 von 3

Kliniken wollen Ihre IT-Kräfte bündeln. „Die BKG möchte für die digitale

Zusammenarbeit der Kliniken in Bayern in diesem Jahr in guter Abstimmung mit

dem Freistaat eine professionelle Plattform schaffen“, ergänzt Leinhos.

Auch die deutlich steigende Inflation in Deutschland macht sich in den Kliniken

längst bemerkbar. Der russische Überfall auf die Ukraine tut sein Übriges dazu.

Die Krankenhaus-Geschäftsführungen erwarten von der Politik, dass sie sämtliche

nachgewiesene Kostensteigerungen refinanziert bekommen, insbesondere die

Finanzierung der steigenden Energiekosten.

Die sachfremde Begrenzung auf die Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen

der Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung bedroht 2022 und die

nächsten Jahre die wirtschaftliche Existenz vieler Kliniken, zumal erhöhte

Steuerzuschüsse des Staates an die Krankenkassen aufgrund dieses methodischen

Fehlers von den Kassen nicht an die Kliniken weitergegeben werden dürfen.

Die Klinik-Leitungen befürchten zusätzliche Defizite, die sowohl von den

Trägern ausgeglichen werden müssen (85,7 %). Eine zunehmende Gefahr von

Klinikschließungen aus rein wirtschaften Gründen bzw. steigender Druck auf die

Belegschaften (jeweils 73 %) bedeuten auch eine Gefährdung der Versorgung (65,9

%). Der Bundesgesetzgeber muss unverzüglich die Möglichkeit schaffen, dass die

sprunghaft steigenden Kosten in den Kliniken auch refinanziert werden können.

Auch im Ausblick auf den kommenden 2 bis 3 Jahre sehen Bayerns

Klinik-Verantwortliche überwiegend dunkle Wolken am Himmel.

Nahezu 70 % der bayerischen Krankenhäuser sehen die künftige wirtschaftliche

Gesamtsituation negativ.

„Der Bundesgesetzgeber ist aufgerufen, die gestellten Zukunfts-Weichen im

Koalitionsvertrag als verlässliche Grundlage für die Kliniken kurzfristig

umzusetzen und die Betriebskostenfinanzierung weniger fallabhängig und

auskömmlicher für alle bedarfsnotwendigen Krankenhäuser zu machen. Und der

Freistaat muss die Investitionsfinanzierung spätestens nach der nächsten

Landtagswahl 2023 deutlich erhöhen, um die Klinik-Infrastruktur in Bayern

zukunftsfest zu machen“, fasst Landrätin Bischof die Forderungen der BKG

zusammen.

Die Pressekonferenz kann hier online nachträglich noch eingesehen werden:

Hintergrund

Bei der Pressekonferenz im Münchner Presseclub präsentierten die

BKG-Vorsitzende Landrätin Tamara Bischof sowie BKG-Geschäftsführer Roland

Engehausen zusammen mit der Geschäftsbereichsleiterin Politik und

Digitalisierung, Christina Leinhos, die Ergebnisse aus der jährlichen Umfrage

zum Bayerischen Krankenhaustrend.

Darin werden neben der wirtschaftlichen Lage der bayerischen Krankenhäuser

zudem eine Einschätzung der Klinik-Chefs zur Gesamtlage in den folgenden 2 bis

3 Jahren abgefragt.

Bei der diesjährigen Schwerpunktabfrage ging es zudem um die Bereiche Personal,

Ausbildungsberufe, Impfpflicht sowie Inflationsausgleich und

IT/Digitalisierung.

Befragt wurden die Krankenhaus-Leitungen aller bayerischer Krankenhäuser.

Ausführliche Ergebnisse finden Sie hier als Download zu dieser

Pressemitteilung

et al.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patienten werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatienten. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

(Stand: 3/2022; Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis sowie BKG)

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft,, 22.03.2022