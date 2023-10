Kleineren Kliniken kommt eine große Bedeutung in der Versorgung zu (VLK).

Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. (VLK) präsentiert aktuelle Umfrage zur Situation der Kliniken unter COVID-19: Kleineren Kliniken kommt große Bedeutung in der Versorgung zu. Schwierige finanzielle Situation führt zu Abbau von ärztlichen Stellen und zunehmenden Druck auf

medizinische Entscheidungen.

Der VLK hat vom 14.02.2021 bis 04.03.2021 in Kooperation mit dem Institut für Herzinfarktforschung,

Ludwigshafen, erneut eine Umfrage bei 2256 seiner Mitglieder zur aktuellen Situation in den Kliniken

durchgeführt. 551 Mitglieder (24%) haben die Fragen beantwortet. Zum Teil wurden die Angaben mit

denen der ersten Umfrage vom 08.09.2020 beim gleichen Personenkreis (Rücklaufquote 27%)

verglichen.

Kleineren Krankenhäusern kommt weiter eine wichtige Rolle in der Versorgung zu, auch bzw. gerade

weil teilweise Kapazitätsengpässe bei den Maximalversorgern bestehen. Sorge bereitet neben der

hohen Arbeitsbelastung die finanzielle Situation der Kliniken. Dies zeigt sich in einem Stellenabbau im

ärztlichen Bereich und zunehmenden wirtschaftlichen Druck auf medizinische Entscheidungen über

alle Trägerarten. Nur wenige Kliniken konnten bisher den Regelbetrieb vollständig wiederaufnehmen.

In der jetzigen Phase der Pandemie - Stand Anfang März 2021 - sind die Kliniken weiterhin erheblich

durch die Versorgung von COVID-19 Patienten belastet. 49% empfanden den Belastungsgrad während

der zweiten Welle insgesamt als sehr stark. Der Regelbetrieb wurde inzwischen zwar überall begonnen

aber in nur in weniger als 20% der Kliniken der Notfallversorgungsstufen 1 und 2 und in weniger als

10% der Notfallversorgungsstufe 3 vollständig aufgenommen.

Auch die Häuser der Stufe 1 sind und

waren maßgeblich an der Versorgung beteiligt, auch weil die Kapazität der übergeordneten Zentren in

46% nicht immer ausreichte. 14% verlegen Patienten in höhere Zentren, müssen aber auch von dort

aus Kapazitätsgründen Fälle übernehmen. 40% der leitenden Ärzte lehnen eine primäre Versorgung in

Maximal- und Schwerpunktversorgern ab und sprechen sich damit für das etablierte gestufte System

der Versorgung aus. Es zeigt sich einerseits die hohe Belastung bei den Maximalversorgern, aber auch

die große Bedeutung der kleineren Häuser für die Versorgung.

Die finanzielle Situation der Kliniken wird in 51% als kritisch betrachtet, besonders bei den öffentlich

-rechtlichen Trägern. Ärztliche Stellen werden trotz Bedarf in 37% nicht nachbesetzt, besonders häufig

- mit 60% -bei privaten Trägern, obwohl dort die finanzielle Situation weniger kritisch eingeschätzt

wurde. Diese Entwicklung ist sehr bedenklich, da auch 35% angeben, die Vorgaben des

Arbeitszeitgesetzes nicht einhalten zu können. Es zeigt sich einerseits eine Reaktion auf rückläufige

Fallzahlen aber mehr noch auf die Ausgrenzung der Pflegepersonalkosten bzw. die

Pflegepersonaluntergrenzen und damit auf die fehlenden Einsparmöglichkeiten im Bereich der Pflege.

Angesichts der weiterbestehenden Belastung der Kliniken in der Pandemie ist dies gefährlich und

stärkt den Ruf nach Personaluntergrenzen auch im ärztlichen Bereich, obwohl sich dieses Instrument

bereits in der Pflege als sehr problematisch erwiesen hat. Dies ist auch außerhalb der Befragung mit

eine der am häufigsten an uns gerichtete Klage unserer Mitglieder. Man muss hier an die

Verantwortung der Träger appellieren, für eine ausreichende Besetzung im Sinne einer qualitativ guten

Versorgung der Patienten zu sorgen, ganz abgesehen von adäquaten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter

angesichts eines sich weiter verstärkenden Personalmangels.

Sehr bedenklich ist die

Angabe über einen weiter zunehmenden wirtschaftlichen Druck auf medizinische Entscheidungen, der

in jeglicher Hinsicht mehr als bedenklich ist. All dies unterstreicht unsere Forderung nach einem

ausreichenden Schutzschirm für alle Kliniken in 2021 mit Liquiditätshilfen durch Pauschalen einerseits

und einen Mindererlösausgleich im Vergleich zu 2019 bei Corona bedingt rückläufigen Fallzahlen und

Erlösen aber gleichzeitig höheren Kosten andererseits.

Priv. Doz. Dr. Michael A. Weber,

Präsident des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. (VLK)

Die detaillierten Umfrageergebnisse finden sie unter

https://vlk-online.de/wp-content/uploads/2021/03/vlk-e.V.-Corona-Umfrage-II-03_2021.pdf

