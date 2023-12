Arbeitsbedingungen lassen Potenzial von 300.000 Vollzeit-Pflegekräfte in Deutschland brach liegen

Studie: Potenzialanalyse zur Berufsrückkehr und Arbeitszeitaufstockung von Pflegefachkräften (Hans Böckler Stiftung, PDF, 3,7 MB).

Mindestens 300.000 Vollzeit-Pflegekräfte stünden in Deutschland durch Rückkehr in den Beruf oder Aufstockung der Arbeitszeit zusätzlich zur Verfügung – sofern sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich verbessern. Das ergibt die neue Studie Ich pflege wieder, wenn…. Die Untersuchung macht auf Basis einer großen bundesweiten Befragung

mehrere Modellrechnungen auf und rechnet das Potenzial für alle aufstockungswilligen Teilzeit-Pflegefachkräfte sowie erstmals auch für Beschäftigte in der Pflege hoch, die ihrem Beruf in den

vergangenen Jahren den Rücken gekehrt haben und sich eine Rückkehr vorstellen

können. So ergibt sich ein rechnerisches Potenzial von 300.000 Pflegekräften in

Vollzeit bei sehr vorsichtiger Kalkulation, in einem optimistischen Szenario

sogar von bis zu 660.000 Vollzeitkräften. Mehr als 80 Prozent dieses Potenzials

beruht auf der Rückkehr „ausgestiegener“ Fachkräfte. An der Online-Befragung

haben im vergangenen Jahr rund 12.700 „ausgestiegene“ sowie in Teilzeit

beschäftigte Pflegekräfte teilgenommen. Die Studie baut auf einer Bremer

Pilotstudie auf und ist Ergebnis einer Kooperation der Arbeitnehmerkammer

Bremen, der Arbeitskammer im Saarland und des Instituts Arbeit und Technik

(IAT), Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen. Die Hans-Böckler-Stiftung hat

die Studie gefördert.

In der Pflege herrscht schon heute bundesweit ein eklatanter Fachkräftemangel.

Dieser wird sich weiter zuspitzen – allein in den nächsten zehn bis zwölf

Jahren gehen 500.000 Pflegefachkräfte in Rente. Es dauert aktuell 230 Tage, bis

die Stelle einer Krankenpflegefachkraft besetzt werden kann, 210 Tage für die

Stellenbesetzung einer Altenpflegefachkraft. „Es muss uns zeitnah gelingen,

Pflegekräfte zu gewinnen. Das ist eine der größten sozialpolitischen

Herausforderungen dieser Zeit“, mahnt Elke Heyduck, Geschäftsführerin der

Arbeitnehmerkammer Bremen.

In der bundesweiten Befragung stand deshalb die Frage im Mittelpunkt, unter

welchen Bedingungen bereits ausgebildete, aber „ausgestiegene“ Pflegekräfte in

ihren Beruf zurückkehren beziehungsweise Teilzeit-Pflegekräfte ihre Arbeitszeit

erhöhen würden. Und wie groß ist unter den richtigen Arbeitsbedingungen das

Potenzial an Pflegekräften? Das erstaunliche Ergebnis: Die Hälfte der

Teilzeitbeschäftigten und sogar 60 Prozent der Ausgestiegenen können sich eine

Rückkehr in den Beruf bzw. ein Aufstocken der Stunden vorstellen.

Mehr Personal und verlässliche Arbeitszeiten gewünscht

„Das ist eine sehr gute Nachricht für die Pflege – doch diese Fachkräfte kommen

nicht von allein zurück“, betont Elke Heyduck. Und weiter: „Die

Pflegebeschäftigten wissen sehr genau, was sich ändern muss, damit sie ihren

verantwortungsvollen Beruf so ausüben können, wie es ihren fachlichen

Vorstellungen und ihrer Ausbildung entspricht.“

Als stärkste Motivation nennen die Befragten eine Personaldecke, die sich

tatsächlich am Bedarf der pflegebedürftigen Menschen ausrichtet. Außerdem

wünschen sich Pflegekräfte eine bessere Bezahlung und verlässliche

Arbeitszeiten. Mehr Zeit für menschliche Zuwendung zu haben, nicht unterbesetzt

arbeiten zu müssen und verbindliche Dienstpläne sind für die Befragten weitere

zentrale Bedingungen. Ebenso wünschen sie sich respektvolle Vorgesetzte, einen

kollegialen Umgang mit allen Berufsgruppen, mehr Augenhöhe gegenüber den

Ärztinnen und Ärzten, eine vereinfachte Dokumentation und eine bessere

Vergütung von Fort- und Weiterbildungen.

Engagement auf dem Arbeitsmarkt und präferierte Arbeitsbereiche

In der Befragung konnten beide Gruppen auch ihre Arbeitszeitwünsche angeben.

Dabei stellt sich heraus, dass Teilzeitkräfte ihre Arbeitszeit im Mittel

(Median) um 10 Stunden pro Woche aufstocken würden und „ausgestiegene“

Pflegekräfte sich eine Rückkehr in den Pflegeberuf mit 30 Wochenstunden

vorstellen können.

Darüber hinaus hat die Befragung ermittelt, wie aktiv die „ausgestiegenen“

Pflegekräfte mit Blick auf eine mögliche Rückkehr sind: „Bereits ein Drittel

der potenziellen Rückkehrerinnen und Rückkehrer haben Stellenangebote

angesehen, knapp sechs Prozent stehen im Kontakt mit einem Arbeitgeber. Die

übrigen denken mindestens einmal im Monat darüber nach, in den Beruf

zurückzukehren, sind bislang aber noch nicht aktiv geworden“, erläutert

Michaela Evans, Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeit & Wandel am IAT.

Und wo wollen die befragten Ausgestiegenen arbeiten? Im Vergleich der

Arbeitsbereiche vor dem Ausstieg und den Bereichen, in die ein Wiedereinstieg

in die Pflege angestrebt wird, zeigt sich zunächst Stabilität: Ausgestiegene

geben überwiegend den ehemaligen Arbeitsbereich als gewünschten Bereich für

einen Wiedereinstieg an. Dies gilt insbesondere für ehemals im Krankenhaus und

in der Psychiatrie Beschäftigte. „Auffällig ist, dass ehemalige Beschäftigte

aus den ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten ihren eigenen Bereich

seltener als Wiedereinstiegsbereich angeben“, hat Michaela Evans beobachtet.

Was muss sich ändern in der Pflege?

Ohne Zweifel gibt es nicht das eine „Patentrezept“, denn bessere

Arbeitsbedingungen erfordern mehr Pflegepersonal und andersherum. Entscheidend

ist laut Studienverantwortlichen, die Negativspirale aus problematischen

Arbeitsbedingungen und daraus folgendem Rückzug aus der Pflege entgegenzuwirken

und stattdessen zur Stundenerhöhung und Rückkehr in den Beruf zu motivieren.

An erster Stelle steht die Einführung einer angemessenen, am tatsächlichen

Pflegebedarf ausgerichteten Personalbemessung – für den Bereich der

Krankenhäuser, für die stationäre und die ambulante Langzeitpflege. „Mit Sorge

betrachten wir daher die Diskussion um die Pflegepersonalregelung 2.0 (PPR

2.0), auf die Pflegekräfte in den Krankenhäusern seit Jahren drängen und die –

trotz Koalitionsvertrag – womöglich nicht eingeführt werden soll. Die Regelung

darf als sehr gute Übergangslösung nicht unter die Räder kommen. Das wäre in

der jetzigen Situation das absolut falsche Signal“, betont Beatrice Zeiger,

Geschäftsführerin der Arbeitskammer des Saarlandes. „In der stationären

Langzeitpflege muss die ‚Personalbedarfsmessung in vollstationären

Pflegeeinrichtungen‘ (PeBeM) vollständig umgesetzt werden und es bedarf eines

verbindlichen Zeitplanes dafür.“

Angemessene Bezahlung – Tarifbindung stärken

Die Geschäftsführerinnen der Arbeitskammer des Saarlandes und der

Arbeitnehmerkammer Bremen betonen die zentrale Forderung vieler Befragter nach

einer ausreichenden Bezahlung: „Pflegekräfte müssen endlich entsprechend den

hohen Anforderungen, die der Beruf mit sich bringt, entlohnt werden –

insbesondere in der Altenpflege“. Zudem müsse die Tarifbindung in der Pflege

dringend gestärkt werden, um flächendeckend höhere Löhne zu erzielen. Dass

Pflegeeinrichtungen zukünftig zur Versorgung nur noch zugelassen werden, wenn

sie entweder nach Tarif oder zumindest nach dem regionalen Durchschnitt zahlen,

sei eine gute, aber nur die zweitbeste Lösung, so Zeiger. Denn die sogenannte

Durchschnittsanwendung – also die Orientierung an den regional üblichen Löhnen

– sei nicht geeignet, den Beschäftigten verlässliche und arbeitsvertraglich

formulierte Lohnstrukturen zu garantieren.

Eigenanteile begrenzen – Steuerzuschüsse nötig

Jede Verbesserung in der Pflege wirft Fragen nach der Finanzierung auf,

schließt Elke Heyduck von der Arbeitnehmerkammer Bremen an. „Es kann nicht

sein, dass die Eigenanteile der Pflegebedürftigen durch die Decke gehen, weil

der Betrieb ausreichend Personal einstellt und die Pflegeversicherung diese

Mehrkosten nicht abdeckt“, schildert Heyduck mögliche Folgen. Der

Koalitionsvertrag sieht zunächst nur die Prüfung einer freiwilligen,

paritätisch finanzierten Pflegevollversicherung vor. Mindestens dieser

Prüfauftrag müsse nun umgesetzt werden. Mittelfristig gehörten jedoch sowohl

die Pflege- als auch die Krankenversicherung auf stabilere Beine gestellt. „An

einer Bürgerversicherung, die auch Beamte und Selbstständige einbezieht, geht

auf Dauer kein Weg vorbei“, so Heyduck.

Da sich die Koalition im Bund nicht auf eine Bürgerversicherung einigen konnte,

sei mindestens ein Ausgleich nötig zwischen Privater und Gesetzlicher

Krankenversicherung – und eine Deckelung der Eigenanteile in der stationären

Pflege. Angesichts der Löcher in den Kassen der gesetzlichen

Krankenversicherungen seien zudem ausreichende Steuerzuschüsse nötig – und auch

die in der Regel mit weniger Risiken belasteten privaten Versicherer müssten

ausgleichend zur Kasse gebeten werden.

„Es ist möglich, den Teufelskreis des Pflegenotstands zu durchbrechen"

Die Hans-Böckler-Stiftung fördert das Forschungsvorhaben, da es evidenzbasierte

Befunde für die Gestaltung eines umkämpften Politikfelds liefert: Die Bedeutung

von Care-Arbeit nimmt zu, zugleich ist der Pflegenotstand bereits jetzt

offenkundig und wird sich – auch als Nachwirkung der Corona-Pandemie – künftig

noch weiter verschärfen. Das Forschungsprojekt lässt weitreichende Erkenntnisse

erwarten, die für Politik, Verbände und Sozialpartner von Relevanz sind, weil

es die subjektiven Sichtweisen und Motive derjenigen erfasst, die

„ausgestiegen“ sind bzw. Arbeitszeit reduziert haben. Dadurch liefert es nicht

nur Hinweise auf Probleme und Handlungsbedarfe, sondern hilft auch

Wissensdefizite darüber abzubauen, was die für den Wiedereinstieg

entscheidenden Bedingungen sind, etwa im Bereich der Arbeitsgestaltung. Diese

lassen sich wiederum in konkrete Handlungsempfehlungen übersetzen.

Damit weist das Projekt weit über den bisherigen Horizont der Debatte um

„attraktive Pflege“ hinaus: „Die Befunde der von uns geförderten Studie zeigen,

dass es viele Fachkräfte gibt, die in die Pflege zurückkehren oder ihre Stunden

aufstocken würden, wenn bessere Arbeitsbedingungen, insbesondere bessere

Personalschlüssel, in Aussicht stehen“, sagt Dr. Claudia Bogedan,

Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung. „Es ist also möglich, den

Teufelskreis, dass immer weniger Pflegekräfte zu noch weniger Pflegekräften

führen, zu durchbrechen.“

Das Vorhaben knüpft dabei an erste Ergebnisse der von der Arbeitnehmerkammer

Bremen regional durchgeführten Pilotstudie zum Pflegefachkräftepotenzial an und

vergrößert deren Reichweite. Damit werden erstmals bundesweite Daten erhoben

und ausgewertet. Es ist darüber hinaus eingebettet in und ergänzt eine Reihe

weiterer Projekte aus dem Bereich Care-Arbeit/Gesundheitsnahe Dienstleistungen,

die aktuell bei der Hans-Böckler-Stiftung gefördert werden, und die das Ziel

haben, Optimierungspotenziale in der strategischen Gestaltung des Politikfelds

Pflege zu identifizieren. Hierzu gehören etwa Untersuchungen zur

Tariflandschaft, zu gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen oder zu

Personalschlüsseln in der Intensivpflege.

Die Studie – ein kurzer Überblick

„Ich pflege wieder, wenn…“ – Potenzialanalyse zur Berufsrückkehr und

Arbeitszeitaufstockung von Pflegefachkräften“:

An der Befragung haben sich im Herbst 2021 bundesweit 12.684 Menschen

beteiligt, die entweder in Teilzeit in der Pflege tätig sind oder den

Pflegeberuf verlassen haben. Der Frauenanteil betrug 82 Prozent

(„ausgestiegene“ Pflegekräfte) bzw. 87 Prozent (Teilzeitpflegekräfte). Etwa 25

Prozent der Befragten waren „ausgestiegene“ Pflegekräfte und 75 Prozent

Teilzeitpflegekräfte. Zwei Drittel arbeiteten aktuell oder zuletzt in der

Krankenpflege, ein Drittel in der Langzeitpflege.

Die Befragung wurde in Kooperation von Arbeitnehmerkammer Bremen, Arbeitskammer

des Saarlandes und Institut Arbeit und Technik durchgeführt und von einem

wissenschaftlichen Beirat begleitet. Die Hans-Böckler-Stiftung hat die Studie

gefördert.

Die bundesweite Befragung fußt auf einem Pilotprojekt, bei dem im Land Bremen

im Jahr 2020 rund 1.000 Pflegekräfte befragt wurden.

Zentrale Ergebnisse:

Studie ergibt ein Potenzial von mindestens rund 300.000 zusätzlichen

Vollzeit-Pflegekräften (= konservative Hochrechnung, optimistisch: rund

660.000) durch Rückkehr in den Pflegeberuf und Aufstockung von Stunden bei

Teilzeitkräften

„Ausgestiegene“ Pflegefachkräfte = Potenzial von 263.000 (konservativ) bis zu

583.000 (optimistisch) Vollzeitäquivalente

Bereitschaft zur Aufstockung Teilzeitbeschäftigte = 39.000 (konservativ) bis zu

78.000 (optimistisch) Vollzeitäquivalente

Knapp 50 Prozent der befragten Teilzeitpflegekräfte wären bereit, ihre

wöchentliche Arbeitszeit zu erhöhen – um 10 Stunden im Mittel. Gut 60 Prozent

der „ausgestiegenen“ Pflegekräfte wären bereit zu einer Rückkehr im

wöchentlichen Umfang von im Mittel von 30 Stunden

Die wichtigsten genannten Bedingungen für einen Wiedereinstieg / eine

Stundenerhöhung:

Mehr Zeit für eine qualitativ hochwertige Pflege durch eine bedarfsgerechte

Personalbemessung

Eine angemessene Bezahlung, die insbesondere Fort- und Weiterbildungen

anerkennt

Ein wertschätzender und respektvoller Umgang von Vorgesetzten, Kollegialität,

sowie Augenhöhe gegenüber der Ärzteschaft

Verbindliche Dienstpläne

Vereinfachte Dokumentation

Das Forschungsprojekt wird von einem breit besetzten Beirat begleitet.

Mitglieder sind:

- Claus Bölicke, AWO, Bündnis für gute Pflege

- Matthias Gruß, ver.di

- Prof. Moritz Heß, Hochschule Niederrhein

- Prof. Gertrud Hundenborn, dip

- Bernhard Krautz, Michael Wittmann, Vereinigung der Pflegenden in Bayern

- Jana Luntz, Deutscher Pflegerat

- Prof. Albert Nienhaus, BGW

- Dr. Ulrike Rösler, BAuA

- Prof. Heinz Rothgang, Universität Bremen

- Dr. Dorothea Voss, Dr. Eike Windscheid, Christina Schildmann,

Hans-Böckler-Stiftung

Weitere Informationen:

Jennie Auffenberg, Denise Becka, Michaela Evans, Nico Kokott, Sergej

Schleicher, Esther Braun: „Ich pflege wieder, wenn …“ – Potenzialanalyse zur

Berufsrückkehr und Arbeitszeitaufstockung von Pflegefachkräften. Kurzversion

der Studie, Mai 2022

Langversion der Studie, Mai 2022

Die PM mit Tabelle (pdf)

Quelle: Hans Böckler Stiftung, 03.05.2022

Potenzial von 300.000 Vollzeit-Pflegekräfte in Deutschland brach

liegen'>Hans Böckler Stiftung,, 03.05.2022