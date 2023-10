PKMS: Die Pflegekräfte sind von der täglichen Umsetzung der PKMS-Dokumentation betroffen. Im Grundlagenseminar werden Sie an die Hintergründe des PKMS und die Dokumentation herangeführt. Danach bietet sich das Seminar für Fortgeschrittene zur Vertiefung an. Zusätzlich können Sie für die Feinheiten in den Dialog mit dem med. Dienst treten. Seminartermine in Erfurt, bei Dortmund und bei Stuttgart (Medizinische Dokumentation Kuypers).