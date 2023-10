Tageseminare zum PKMS: Damit sich Ihre hochaufwendige Pflege auch im Erlös wiederfindet. Im Grundlagenseminar werden Sie an die Hintergründe des PKMS und die Dokumentation herangeführt. Danach bietet sich das Seminar für Fortgeschrittene zur Vertiefung an. NEU ist das Seminar aus Sicht des medizinischen Dienstes mit der Möglichkeit zum Dialog. Seminartermine in Erfurt, bei Dortmund und bei Stuttgart (Medizinische Dokumentation Kuypers).