NEU! Seminar "Fehlbelegung in Krankenhäusern - rechtliche und wirtschaftliche Aspekte" am 25.11.2014 (Münster): Lernen Sie Ihre Erfolgsaussichten bei Abrechnungsstreitigkeiten und Klagerisiken besser einzuschätzen. Referenten: Dr. Wolfgang Fiori, UK Münster, Dr. Ulrich Hambüchen, Vorsitzender Richter am BSG a.D. (HC&S AG Münster).