Spezialseminar "Kodierung in der Anästhesie und Intensivmedizin inkl. Update 2015" am 29.01.2014 in Münster: Intensivmedizinische Leistungen, TISS-SAPS, sachgerechte Kodierung in der Kardiologie, GI-Blutungen, Neurologie, Sepsis, SIRS etc. Für Ärzte, Kodierfachkräfte und DRG-Beauftragte (HC&S AG Münster).