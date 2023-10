Spezialseminar "Kodierung in der Allgemein- und Viszeralchirurgie" am 09.06.2016 (Münster): Sachgerechte Kodierung von Behandlungsfällen der Allgemein- und Viszeralchirurgie mit zahlreichen aktuellen Fallbeispielen. Unser erfolgreiches Thema wieder im Programm! Referent: Dr. Tobias Latal, Arzt und Medizincontroller am Universitätsklinikum Münster (HC&S AG Münster).