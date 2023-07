Zusatztermin Konferenz: Personaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen im Krankenhaus

In Krankenhäusern wird es ab 01.01.2019 verbindliche Personaluntergrenzen geben. Dazu müssen die DKG, der GKV-Spitzenverband und der Verband der Privaten Krankenversicherung Untergrenzen für pflegesensitive Bereiche festlegen. Stellen Sie rechtzeitig die strategischen Weichen in Ihrem Krankenhaus!

(DKI-Konferenz).