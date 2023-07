Seminar "Pauschaliertes Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psychosomatik - das Update!" am 26.11.2014 in Münster. Aktueller Stand des neuen Entgeltsystems in der Psychiatrie mit praktischen Hinweisen für Dokumentation, Kodierung und Abrechnung im PEPP-System. Für Führungskräfte und Mitarbeiter des Medizincontrollings (HC&S AG Münster).