Kompaktkurs "Entgeltverhandlungen in der Psychiatrie und Psychosomatik" am 16.12.2014 (10-14 Uhr) in Münster. Rechtliche Rahmenbedingungen, Grundlagen und Verhandlungsthemen der Entgeltverhandlungen in der Psychiatrie, sowie Chancen und Risiken eines optionalen Umstiegs. Für Krankenhausmitarbeiter, die an der Vorbereitung und/oder Durchführung der Entgeltverhandlungen beteiligt sind (HC&S AG Münster).