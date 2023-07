MeDoKu begleitet die DRG-Kodierung seit Anfang 2000. Profitieren Sie für den Umstieg zum PEPP von dieser Erfahrung: Kodierkräfte-Grundseminar mit dem Schwerpunkt Psychiatrie / Psychosomatik / PEPP in 5 Tagen: Noch Plätze frei am 10.-14.12.2018 bei Dortmund oder 20.-24.05.2019 bei Stuttgart. Alles Wesentliche in 40 UE praxisnah mit vielen Fallbeispielen. Max. 12 Teilnehmer (Medizinische Dokumentation Kuypers).