Intensiv-Ausbildung zur Klinischen Kodierfachkraft 2024 als Hybrid-Veranstaltung.



Der nächste Basiskurs beginnt am 26. Februar 2024.

Die Teilnehmer/innen können die Schulung wahlweise in der ersten und in der vierten Woche bei uns in Kevelaer absolvieren oder komplett online teilnehmen.

Im Seminarpreis enthalten ist ein Gutschein für unseren Online-Kurs "Grundlagen der Anatomie und Terminologie", um die medizinischen Grundlagen vertiefen zu können.



Jetzt anmelden!