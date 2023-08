S3-Leitlinie Essstörungen - Diagnostik und Therapie: Die Essstörungen Anorexia nervosa (AN), Bulimia nervosa (BN) sowie die Binge-Eating Störung (BES), die OSFED (Other Specified Feeding or Eating Disorder / andere näher bezeichnete Fütter- oder Essstörungen) und die ARFID (Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder / Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme), die 2013 ins Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5 American Psychiatric Association, APA 2013) als neue Essstörungsentitäten eingeführt wurden, sind insbesondere in der ersten Lebenshälfte bedeutsam (AWMF, PDF, 7 MB).