PEPP-Vorschlagsverfahren für 2018 (InEK).

Vorschlagsverfahren zur Einbindung des medizinischen, wissenschaftlichen und weiteren Sachverstandes bei der Weiterentwicklung des G-DRG-Systems für das Jahr 2018 (InEK).

Krankenhaus St. Vinzenz Braunschweig stellt den Geschäftsbetrieb bereits zum Ende des Jahres ein (Pressemitteilung).

Asklepios-Klinik Sankt Augustin schließt Geburtsstation und Neonatologie (Kölnische Rundschau).

IT-Sicherheit in Kliniken sei katastrophal (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Schön-Klinik Kempfenhausen mit sofortiger Wirkung geschlossen (Süddeutsche Zeitung).

Neuer Geschäftsführer der Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) (Freie Presse).

S3-Leitlinie: Supportive Therapie bei onkologischen Patienten (Download, PDF, 5,3 MB).

220 Millionen Euro-Investition in das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg (Lübecker Nachrichten).

Die HKK Handelskrankenkasse sucht für den Standort Bremen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere DRG-Fallmanager/-innen (Stellenanzeige).

Aufsichtsrat der Klinikum Bad Hersfeld GmbH verabschiedet Wirtschaftspläne (Osthessen-News).

Heidelberger Liste 2017 der Basis-DRGs. Vielen Dank an M. Stein (Download, ZIP, 700 kB).

AOK-Bundesverband: Mehr Zentralisierung und Spezialisierung im stationären Bereich gefordert (Deutsches Ärzteblatt).

Kreis-Krankenhaus Groß-Gerau mit neuem Geschäftsführer (Frankfurter Neue Presse).

Bad Tölz: Demo zur Rettung der Geburtshilfe (Süddeutsche Zeitung).

Neue Spitalrätin der Luzerner Psychiatrie (lups) gewählt (Luzerner Zeitung).





Spezielle DRG-Kodierung und Erlössicherung - 1-tägige Intensiv-Seminare für "internistische Fachbereiche":

- Pädiatrie und Neonatologie am 23. Februar 2017

- Kardiologie am 13. Februar 2017

- Intensivmedizin am 14. Februar 2017

- Gastroenterologie und Diabetologie am 15. Februar 2017

- Onkologie, Hämatologie und Strahlentherapie am 16. Februar 2017

- Neurologie am 20. Februar 2017.

Kritik an Auswahl der Krankenhäuser für die verpflichtende DRG-Kalkulation (Ärztezeitung).

Fallpauschalen-Katalog 2017 - Ergänzung um den ab dem 01.01.2017 gültigen OPS-Kode 8-821.2 Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular) (Zusatzentgelt ZE2017-09 Hämoperfusion) (InEK, PDF, 3,2 MB).

Ergänzungsvereinbarung zur Vereinbarung zur gezielten Absenkung von Bewertungsrelationen (InEK).

LWL-Gesundheitseinrichtungen im Kreis Soest und Kaufmännischer Direktor haben Zusammenarbeit beendet (Der Westen).

Die FUTURAMED GmbH, München sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Controller mit Schwerpunkt Entgeltverhandlung (Stellenanzeige).

Landesregierung solle 600 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur der NRW-Krankenhäuser investieren (Ärztezeitung).

CDU fordert Angleichung der ambulanten und stationären Vergütung bei vergleichbaren Leistungen (Deutsches Ärzteblatt).

Rottal-Inn Kliniken: Suche nach Kliniken-Vorstand kommt voran (Passauer Neue Presse).

Finanzierbarkeit: An den Gesundheitssektor müssten marktwirtschaftliche Maßstäbe angelegt werden (Deutsches Ärzteblatt).

Az. 12 Sa 524/16: Arbeitgeber muss bei verspäteter Lohnzahlung pauschal 40 Euro zahlen (Sozialticker).

Christliche Krankenhäuser plädieren für patientenorientierte Notfallversorgung (Pressemitteilung).

Haßberg-Kliniken: Erwartetes Defizit für 2016 liege bei drei Millionen Euro (Neue Presse).

Die Data to Decision AG, Hamburg sucht ab sofort Medizinische Kodierfachkräfte (m/w) (Stellenanzeige).

Schonen Sie Ihr Fortbildungsbudget 2017: Buchen Sie noch 2016 Ihr Seminar für 2017 bei MeDoKu und erhalten Sie 2% Zusatzbonus zu den üblichen Rabatten z.B. beim 2tägiges Kompaktseminar zum PEPP für Kodierkräfte (Schwerpunkt auf den spezifischen OPS-Schlüsseln). In kleiner Gruppe bei Dortmund, in Erfurt oder bei Stuttgart (Medizinische Dokumentation Kuypers).

Spezialseminar "Kodierung in der Gynäkologie und Geburtshilfe" am 23.01.2017 (München): Fachspezifische Besonderheiten bei der Kodierung gynäkologischer und geburtshilflicher Behandlungsfälle. Mit relevanten Neuerungen im DRG-System 2017. Für Ärzte und Pflegekräfte, Hebammen, Kodierfachkräfte sowie Mitarbeiter von Krankenkassen (HC&S AG Münster).

Intensivworkshop "Kodierung in der Gynäkologie und Geburtshilfe" am 24.01.2017 (München): Spezifische, häufige Streitfragen bei der Klassifizierung und Kodierung in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Mit relevanten Neuerungen im DRG-System 2017. Für alle, die bereits über praktische Erfahrungen in der fachspezifischen Kodierung verfügen (HC&S AG Münster).

Intensiv-Ausbildung zur Klinischen Kodierfachkraft 2017 Der nächste Basiskurs beginnt am 09. Januar 2017 in Kevelaer. Jetzt anmelden! ( Information und Anmeldung ).

Kliniken des Kreises Neu-Ulm: Unzureichende Rechnungslegung und mangelhaftes Controlling (Südwest-Presse).

Parteispenden im Klinik-Umfeld (Apotheke AdHoc).

Kliniken St. Elisabeth Neuburg erwarten 2016 wirtschaftlich bestes Jahr seit langem (Donaukurier).

Die ANDREE Consult GmbH, Siegburg sucht ab sofort einen/eine Medizincontroller/-in (Stellenanzeige).

Chronisch bleibt chronisch: Auch stationär... (Ärztezeitung).

Klinik Charlottenhaus Stuttgart: Hebammenmangel macht Schichtdienst erforderlich (Stuttgarter Zeitung).

Neckar-Odenwald-Kliniken Mosbach und Buchen: Gesundheitszentren, die das Niveau von Universitätskliniken erreichen oder gar übertreffen (NOKZeit).

HSK Wiesbaden: Wasser predigen und Wein trinken (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Bundesversicherungsamt habe ein offizielles Prüfverfahren gegen die Barmer GEK eingeleitet (Lausitzer Rundschau).

Az. 2 BvR 2921/14: Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus - Fortdaueranordnung und Verhältnismäßigkeit (Rechtslupe).

Deutsche Klinikärzte trauen dem eigenen Krankenhaus nicht (Süddeutsche Zeitung).

Klinikums Mutterhaus Trier: Nach der Übernahme des ehemaligen Marienkrankenhauses Ehrang und der Elisabeth-Klinik in Trier-Nord Arbeitsplatzgarantie und Veränderungen angekündigt (Volksfreund).

Ist jetzt der Weg das Ziel? Kinder in Bayern werden immer häufiger bei der Anfahrt zu den Geburtshilfestationen geboren (inFranken).

Gemeinsames Ziel: Bewahrung der öffentlichen Trägerschaft und die Sicherstellung fairer Arbeitsbedingungen beim Gesundheitszentrum des Odenwaldkreises (Echo).

Kodierhilfe 2017 für die Kardiologie (Buchhandel).

Rechtliche Fragen zur MDK- und Krankenkassenprüfung im Jahr 2017 / PrüfvV 2017 am 25.01.2017 mit Rechtsanwalt Friedrich W. Mohr, Fachanwalt für Medizinrecht. Neues vom BSG: Aufwandspauschale nur bei wirtschaftlicher Rechtsprüfung, Untersuchung von Falschabrechnungen rückt in den Vordergrund, Prüffrist von 6 Wochen wird indirekt in Frage gestellt ( Information und Anmeldung ).

Ab 2017 wird der PKMS nicht mehr "nur" ein Zusatzentgelt generieren. In 23 DRGs werden die PKMS-Punkte den Schweregrad der DRG beeinflussen. Verzichten Sie nicht auf diesen Erlös: Schulen Sie rechtzeitig Ihr Pflegepersonal zu den Auswirkungen eines gut dokumentierten PKMS: In Erfurt, bei Dortmund, bei Stuttgart oder bei Ihnen Inhouse (Medizinische Dokumentation Kuypers).





DRG Update 2017 mit Katalogeffekt Ihrer Klinik

Gerade zum Jahreswechsel 16/17 steht das DRG System vor grundlegenden Neuerungen. Wir machen Sie und Ihre Klinik fit für den Start in das DRG-Jahr. Wir berechnen anhand Ihrer Daten den Katalogeffekt Ihres Hauses, damit Sie wirklich wissen was in 2017 auf Sie zukommt.

In Freiburg, Berlin, Hamburg und Wuppertal.

(Consus Akademie).